Bekerduels met amateurs uitgesteld; Vrouwen Eredivisie stilgelegd

De competitie in de Vrouwen Eredivisie is tijdelijk stilgelegd door de coronamaatregelen van de overheid, zo meldt de KNVB na overleg met het Ministerie van VWS. De overheid is van mening dat de Vrouwen Eredivisie niet valt onder het eerder genomen besluit en kiest daarmee alleen voor de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. De KNVB legt zich neer bij de uitleg, maar 'betreurt de status van het top-vrouwenvoetbal in deze'. Het toernooi om de TOTO KNVB Beker mag van de autoriteiten doorgang vinden als betaald voetbalcompetitie, zo meldt men.

"De noodzaak voor strengere maatregelen in de gehele samenleving is helder", aldus Jan Dirk van der Zee namens de KNVB-directie. "We zijn ook tevreden dat na alle strenge voorzorgsmaatregelen die het betaald voetbal heeft getroffen de continuïteit van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie geen gevaar loopt. Dat de Vrouwen Eredivisie niet met dit besluit is meegenomen vinden we echter wel teleurstellend. Nederland telt 160.000 vrouwelijke voetballers en de Vrouwen Eredivisie is het topniveau, waarmee we ook internationaal van ons laten horen.”

“In de Vrouwen Eredivisie spelen 11 van de 24 geselecteerde Oranje Leeuwinnen, die op 23 en 27 oktober voor ons land uitkomen maar die nu met hun club geen wedstrijden mogen spelen. De vrouwen van Ajax en PSV spelen in de Champions League en moeten zich daar ook volwaardig op kunnen voorbereiden. Daarom blijven wij vechten voor de positie van het top-vrouwenvoetbal en blijven hierover in gesprek met het ministerie (VWS) de komende weken."

In het overleg van vandaag werd eveneens duidelijkheid geboden over deelname aan internationaal clubvoetbal. In het perspectief van het besluit Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie toe te staan door te spelen (zonder publiek) wordt tevens toestemming gegeven deel te nemen aan Champions League en Europa League. Daarentegen zijn de competities Onder-21 en Onder-18 eveneens stilgelegd.

De TOTO KNVB Beker mag van de autoriteiten wel doorgang vinden. Aan dat toernooi nemen ook amateurclubs deel. Vanwege die omstandigheid is besloten om de wedstrijden tussen betaaldvoetbalclubs onderling op 26, 27 en 28 oktober te laten spelen. De bekerduels waarbij amateurteams zijn betrokken worden uitgesteld naar 1 en 2 december. Over de eventuele complicaties van deze verschuivingen wordt intern bij de KNVB nog overlegd.