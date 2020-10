Waarom drie Premier League-clubs misgrepen bij Juventus voor Demiral

Merih Demiral werd tijdens de afgelopen transferwindow meer dan eens in verband gebracht met een vertrek bij Juventus. La Vecchia Signora zou aanbiedingen van Leicester City, Everton en Wolverhampton Wanderers naast zich neergelegd hebben. Tuttosport doet uit de doeken waarom Juventus besloten heeft om Demiral niet van de hand te doen, ondanks dat hij dit seizoen voorlopig pas zeven minuten in actie kwam.

Alleen in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Sampdoria bracht trainer Andrea Pirlo Demiral als invaller binnen de lijnen. Tijdens het duel met AS Roma bleef de 22-jarige centrumverdediger negentig minuten op de reservebank. In de eerste fase van het seizoen kiest Pirlo voorlopig voor een driemansdefensie, die bestaat uit Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci en Danilo. Dit drietal had ook de defensie gevormd in de wedstrijd tegen Napoli, alleen ging dat duel niet door omdat i Partenopei vanwege drie coronabesmettingen niet waren afgereisd naar Turijn.

Ondanks dat Demiral voorlopig niet op een basisplaats hoeft te rekenen bij Juventus, is er nog wel een duidelijk plan en dat is de reden dat men niet bereid was om mee te werken aan een transfer naar de Premier League. De vijftienvoudig Turks international geldt in Turijn als de ‘erfgenaam’ van Chiellini en moet het ‘komende decennium’ het centrale duo gaan vormen met Matthijs de Ligt, die momenteel nog aan de kant staat met een schouderblessure. Juventus werkte wél mee aan het vertrek van Daniele Rugani, die verhuurd is aan het Franse Stade Rennes.

De houding betekende een forse tegenvaller voor Leicester City, Everton en Wolverhampton Wanderers. The Foxes waren vrijwel de gehele transferwindow naarstig op zoek naar een nieuwe centrumverdediger en wilden naar verluidt minimaal dertig miljoen euro op tafel leggen voor Demiral, maar zagen dat bod door Juventus van tafel geveegd worden. Uiteindelijk versterkte Leicester City de defensie met Wesley Fofana, die voor 35 miljoen euro werd overgenomen van Saint-Étienne.

Everton greep ook mis bij Demiral en deed in de slotdagen van de transferwindow uiteindelijk zaken met Norwich City. Ben Godfrey, een 22-jarige centrumverdediger, werd voor een bedrag van 27,5 miljoen euro naar Goodison Park gehaald. Wolverhampton Wanderers is voorlopig niet geslaagd in de zoektocht naar een nieuwe centrumverdediger. Met Nélson Semedo, Rayan Ait-Nouri en Fernando Marçal werd de defensie weliswaar versterkt, maar voorlopig alleen met vleugelverdedigers. The Wolves kunnen nog een centrumverdediger binnenhalen, aangezien de transferwindow in Engeland nog geopend is. Premier League-clubs mogen alleen onderling geen zaken meer doen en alleen nog spelers binnenhalen van clubs die niet actief zijn op het hoogste niveau.

Demiral heeft bij Juventus voorlopig nog een contract tot medio 2024. De Turkse verdediger werd door la Vecchia Signora in de zomer van 2019 overgenomen van Sassuolo, dat achttien miljoen euro aan hem overhield. Demiral speelde eerder in het shirt van Alanyaspor, Sporting Portugal, AC Alcanenense en Fenerbahçe. Voorlopig kwam hij tot negen officiële wedstrijden voor Juventus, een aantal dat relatief beperkt bleef door een vorig seizoen opgelopen zware knieblessure.