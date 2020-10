Man United koppelt Maguire mogelijk aan landgenoot van 55 miljoen

Manchester United haalde in de afgelopen transferperiode met spelers als Donny van de Beek, Alex Telles en Edinson Cavani een aantal versterkingen binnen. The Red Devils werden in de afgelopen maanden ook nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van een nieuwe centrale verdediger, maar slaagden er uiteindelijk niet in om een nieuwe stopper aan te trekken. Het versterken van deze positie geldt volgens The Athletic daarom nog altijd als een prioriteit.

Manchester United heeft volgens de berichtgeving een shortlist met drie man opgesteld voor de transferperiode van deze winter, of van aankomende zomer. Naast Kalidou Koulibaly (Napoli) en Dayot Upamecano (RB Leipzig), die al langer in verband worden gebracht met een verhuizing naar Old Trafford, zou ook de naam van Burnley-verdediger James Tarkowski op deze lijst staan.

De tweevoudig international van Engeland wordt naar verluidt gezien als een goedkoper alternatief voor Koulibaly en Upamecano, al valt nog te bezien hoeveel hier van waar is. Leicester City en West Ham United waren namelijk ook in de markt voor Tarkowski en kregen destijds van the Clarets te horen dat de 27-jarige verdediger 55 miljoen euro op zou moeten leveren.

Tarkowski zou in dit geval de beoogde nieuwe verdedigingspartner van Harry Maguire worden. Manager Ole Gunnar Solskjaer heeft op dit moment ook de beschikking over onder meer Victor Lindelöf en Eric Bailly, maar zij weten nog geen onuitwisbare indruk achter te laten. Vooral na de 1-6 nederlaag tegen Tottenham Hotspur van ruim een week geleden begint de roep om een nieuwe centrale verdediger weer luider te klinken onder de achterban van de Engelse grootmacht.