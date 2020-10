Cristiano Ronaldo blijft gefrustreerd achter na titanenstrijd in Parijs

Een herhaling van de EK-finale uit 2016 tussen Frankrijk en Portugal heeft zondagavond geen winnaar opgeleverd. In Parijs stonden alle grote namen aan de aftrap, maar desondanks werd er niet gescoord in het Nations League-duel. Les Bleus wisten slechts een paar speldenprikjes uit te delen, terwijl de regerend Europees kampioen de beste mogelijkheden kreeg. Pas in blessuretijd waren de bezoekers daadwerkelijk dicht bij het winnende doelpunt.

De wedstrijd was pas net een minuut oud toen Olivier Giroud een harde elleboogstoot van Ruben Dias op het achterhoofd te verwerken kreeg. De spits ging met veel pijn naar de grond, maar kon de wedstrijd vervolgen. Het werd een eerste helft waarin het spel op en neer golfde. Enorme kansen bleven uit. Cristiano Ronaldo kreeg een vrije schietkans in het strafschopgebied, maar net toen hij uithaalde gooide Lucas Hernández zich voor het schot en voorkwam hij een achterstand. Aan de andere kant van het veld kreeg Antoine Griezmann een kleine kans. Hij werd de diepte ingestuurd door Paul Pogba en probeerde het vanuit een moeilijke hoek. Doelman Rui Patricio had weinig moeite om de inzet van de Barcelona-aanvaller te keren.

"Op een dag kijken we hierop terug als het moment waarop Cristiano Ronaldo het stokje overdraagt aan Kylian Mbappé." ??? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 11 oktober 2020

Tien minuten voor rust leverde Bruno Fernandes een afgemeten voorzet af. Ronaldo kond van dichtbij scoren, maar João Félix dook op bij de eerste paal en hielp de kans om zeep. Even later was het Giroud die een kansje kreeg. De Chelsea-spits kreeg de bal plots voor zijn voeten en dacht niet na: zijn schot ging over het Portugese doel. Het spelbeeld was na rust onveranderd; beide ploegen speelden voor de overwinning en kregen mogelijkheden om te scoren. Kylian Mbappé etaleerde bij vlagen zijn klasse, maar zijn acties werden keer op keer onschadelijk gemaakt door de Portugese defensie.

Twintig minuten voor tijd leek Portugal op voorsprong te komen. Een voorzet vanaf de linkerflank werd met het hoofd tegen de touwen gewerkt door Pepe. De routinier stond echter buitenspel en zijn treffer werd derhalve terecht afgekeurd. In de slotfase wisselden beide bondscoaches volop en dat leidde nog tot twee mogelijkheden voor de bezoekers. Renato Sanches waagde in blessuretijd nog een poging met een schot vanuit een lastige hoek. Lloris stond op de juiste plek en kon oprapen. Even later moest de Tottenham Hotspur-keeper opnieuw in actie komen op een schot van Ronaldo. Ondanks dat de bal nog van richting werd veranderd door Pavard wist de sluitpost een doelpunt te voorkomen. Waar Éder vier jaar geleden het winnende doelpunt maakte in Parijs, leverde het duel van zondagavond geen winnaar op.