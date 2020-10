Leger aan topnamen kan Robben en Götze volgen richting de Eredivisie

Arjen Robben keerde afgelopen zomer na avonturen in verschillende Europese topcompetities terug bij zijn oude liefde FC Groningen. Het begon bij de voormalig sterspeler van het Nederlands elftal weer te kriebelen na een jaar zonder voetbal op profniveau. Mario Götze verraste in de slotfase van de transferwindow vriend en vijand door zijn handtekening te zetten onder een contract bij PSV. Er zijn naast Robben en Götze nog meer spelers die met een transfervrije status hun entree zouden kunnen maken in de Eredivisie. Voetbalzone heeft een elftal samengesteld van topnamen die momenteel zonder werkgever zitten.

Doel

Örjan Nyland zou normaal gesproken moeiteloos mee kunnen draaien op de Nederlandse velden. De inmiddels dertigjarige doelman, met een lengte van 1.92 meter, stond twee seizoenen onder contract bij Aston Villa, dat op de slotdag van de tranfersperiode afscheid nam van de boomlange Noor. Manager Dean Smith vertrouwt op de voor 22 miljoen euro van Arsenal overgenomen Emiliano Martínez, waardoor Nyland mocht vertrekken. De geroutineerde sluitpost haalde bij de hervatting van de Premier League afgelopen seizoen tegen Sheffield United (0-0) alle krantenkopen in Engeland door de bal achter de doellijn te pakken. Er werd wonderwel geen doelpunt toegekend aan the Blades en het punt bleek uiteindelijk cruciaal te zijn voor Aston Villa in de strijd tegen degradatie.

Verdediging

Gaël Clichy is clubloos na zijn recente vertrek bij Istanbul Basaksehir, dat met de 35-jarige linksback in de gelederen in de voorbije voetbaljaargang de Turkse landstitel veroverde. De voormalig ploeggenoot van Eljero Elia bracht het grootste deel van zijn loopbaan door in Engeland, bij Arsenal en Manchester City. Na bijna vijfhonderd duels en slechts één seizoen onder Josep Guardiola koos Clichy voor het avontuur in de Süper Lig. De een jaar jongere Ezequiel Garay zit sinds enkele maanden in hetzelfde schuitje. De routinier vertrok met ruzie bij Valencia, dat er niet uit kwam met de Argentijn tijdens de onderhandelingen over een nieuw contract. Garay haalde vervolgens uit op Instagram en legde de schuld voor de mislukte gesprekken bij de leiding van Valencia. Garay was in 2014 mede verantwoordelijk voor de uitschakeling van Oranje in de halve finale van het WK tegen Argentinië.

Zien we Jonathan de Guzman binnenkort weer in de Eredivisie?

Nathaniel Clyne werd lange tijd gezien als één van de grootste talenten uit het Engelse voetbal. Zijn goede prestaties bij achtereenvolgens Crystal Palace en Southampton werden opgemerkt door Liverpool, dat de geboren Londenaar medio 2015 naar Anfield haalde. Enkele zware blessures speelden Clyne parten tijdens zijn vijfjarige verblijf bij the Reds. Tevens was er de spectaculaire doorbraak van Trent Alexander-Arnold, die onder manager Jürgen Klopp is uitgegroeid tot één van de smaakmakers in de Premier League. Clyne hield na zijn vertrek bij Liverpool zijn conditie op peil bij diens oude werkgever Crystal Palace. Een nieuwe samenwerking met de Zuid-Londense club behoorde echter niet tot de mogelijkheden.

Middenveld

Samir Nasri kwam ruim een jaar geleden, op 4 oktober 2019, voor het laatst in actie. Blessureleed maakte vervolgens een vroegtijdig einde van zijn verblijf bij Anderlecht. De Belgische topclub was daarnaast zeer ontstemd over het feit dat Nasri in de beginfase van de coronacrisis onvindbaar was. De inmiddels 33-jarige middenvelder is voor de Nederlandse top normaal gesproken een garantie op assists en doelpunten. Hij stond bij Arsenal en Manchester City voor een topsalaris onder contract. Het financiële gedeelte kan, zeker gezien de aanhoudende coronacrisis, dus weleens spelbreker zijn bij de eventuele komst van de excentrieke Fransman naar Nederland.

Shinji Kagawa heeft net als Nasri ervaring in de Premier League. De twee seizoenen bij Manchester United waren echter geen doorslaand succes voor de onvermoeibare Japanner, die vooral furore maakte bij het Borussia Dortmund van Klopp. Het contract van de 97-voudig international van Japan, met 131 doelpunten en 91 assists op profniveau, werd begin oktober ontbonden door Real Zaragoza. Kagawa denkt momenteel na over de volgende stap in zijn loopbaan, zo liet hij na zijn vertrek uit Spanje weten. De speler met het enorme loopvermogen voegt aan elke club uit de Nederlandse top drie iets toe. Daarnaast is een deal ook op commercieel gebied zeer aantrekkelijk, want Kagawa heeft miljoenen fans in Japan.

Het elftal met buitenlandse topspelers zonder club.

Voor de centrale posities komen Jonathan de Guzman en Jack Wilshere in beeld. Eerstgenoemde gaf zijn carrière gestalte bij Feyenoord. Daarna volgden avonturen in LaLiga, Premier League, Serie A en de Bundesliga voor de international van Canada. Na zijn vertrek bij Eintracht Frankfurt in juni klonk duidelijke taal. "Voor een terugkeer naar de Eredivisie sta ik open, zeker weten", zei de middenvelder bij FOX Sports. Wilshere draagt het predikaat 'eeuwig talent' met zich mee. Mede door de nodige blessures bleef een definitieve doorbraak bij zijn geliefde Arsenal uit. Ook bij stadgenoot West Ham United bleven goede prestaties voor een langere periode uit. The Hammers namen in de laatste dagen van de transferperiode afscheid van de inmiddels 28-jarige Wilshere. Mits fit kan de Engelsman nog steeds op topniveau acteren.

Aanval

Welke club durft het aan met Mario Balotelli? De dertigjarige aanvaller vertrok ook bij Napoli met problemen, terwijl er eerder al de nodige conflicten waren bij onder meer Manchester City, AC Milan en Olympique Marseille. Wellicht dat zijn zaakwaarnemer Mino Raiola het enfant terrible in de Eredivisie weet onder te brengen. Mario Mandzukic brengt ervaring en veelzijdigheid met zich mee en ondanks zijn 34 jaar is de Kroaat nog lang niet versleten. Mandzukic koos na dienstverbanden bij onder meer Bayern München en Juventus voor het grote geld bij Al-Duhail uit Qatar. Na een halfjaar werd het contract van de alleskunner in juli alweer ontbonden, al gebeurde dat wel in goed overleg.

De loopbaan van Alexandre Pato kende een zeer voortvarende start bij het Braziliaanse Internacional. Zijn prestaties aldaar werden opgemerkt door AC Milan, dat hem in 2007 naar Europa haalde. Het begin in het San Siro was nog aardig, maar al snel kwam de klad erin. Na afloop van de jaargang 2011/12 ontving Pato de zogeheten Bidone d'Oro, een prijs voor de slechtste speler in de Serie A. De aanvaller probeerde het later nog bij Chelsea en Villarreal, maar ook in Engeland en Spanje waren zijn prestaties ondermaats. Pato, alweer 31 inmiddels, was laatstelijk actief voor São Paulo in eigen land.

Is Jack Wilshere klaar voor zijn eerste avontuur in het buitenland?

Andere opties

Manuel Da Costa kent de Eredivisie van zijn dienstverband bij PSV tussen 2006 en 2008. De 34-jarige centrumverdediger is clubloos na zijn vertrek bij Trabzonspor. Verdediger annex middenvelder Kwadwo Asamoah, vooral geroemd om zijn tactische kwaliteiten, zoekt een nieuw avontuur na zijn afscheid bij Internazionale. Antonio Valencia heeft ondanks zijn 35 jaar oud nog niet definitief een punt gezet achter zijn actieve loopbaan. De rechtsback uit Ecuador was jarenlang een vaste waarde bij Manchester United. Valencia, in het seizoen 2019/20 onder contract bij LDU Quito uit zijn thuisland, is eventueel ook als winger aan de rechterkant inzetbaar.

Daniel Sturridge is inmiddels ook de dertig gepasseerd. Vooral bij Liverpool was de Engelse spits zeer succesvol. Mede door blessures volgden nadien minder succesvolle periodes bij West Bromwich Albion en Trabzonspor. Sturridge zou via de Eredivisie weer in beeld kunnen komen bij de Engelse bondscoach Gareth Southgate. Generatiegenoot Danny Welbeck heeft net als Sturridge de nodige kwetsuren op zijn naam staan. De ex-aanvaller van Manchester United en Arsenal is gratis op te pikken, daar Watford hem onlangs uitzwaaide. Enkelvoudig Italiaans international Fabio Borini speelde ook in de Premier League, al groeide hij bij Chelsea, Liverpool en Sunderland nimmer uit tot een ware topschutter. Hellas Verona was de laatste werkgever van de voormalig spits van onder meer Parma en AC Milan.