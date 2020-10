‘Bayern München wist topdoelwit niet los te weken bij Real Madrid’

Bayern München nam in de afgelopen transferperiode afscheid van Thiago Alcántara en ving het vertrek van de Spanjaard op met de komst van Marc Roca. De van Espanyol overgenomen middenvelder stond echter niet bovenaan het lijstje in de Allianz Arena, zo onthult Marca zaterdagmiddag. Der Rekordmeister had voor zijn positie eigenlijk Federico Valverde in gedachten, maar stuitte op een gebrek aan medewerking van zowel Real Madrid als de speler zelf.

Volgens de Spaanse sportkrant was Bayern op zoek naar een ‘sterke, krachtige middenvelder die ook op kan stomen’. Valverde werd gezien als een speler die perfect in dat plaatje past en de Duitse grootmacht informeerde daarom voorzichtig in het Santiago Bernabéu naar de status van de 22-jarige Uruguayaan. Aangezien er totaal geen beweging waar te nemen was bij Real Madrid en bij Valverde zelf, werd er echter al snel een streep gezet door dit scenario.

Valverde is volgens de berichtgeving op dit moment enkel gefocust op het spelen van wedstrijden en het winnen van prijzen met los Blancos. De directies van Bayern en Real Madrid onderhouden bovendien een goede onderlinge band, waardoor de Duitsers geen pogingen hebben gedaan om de zaak op het laatste moment nog op de spits te drijven.

Bayern schakelde zodoende door naar Roca, die voor om en nabij de tien miljoen euro werd overgenomen van het gedegradeerde Espanyol. De huidige nummer vier van de Bundesliga versterkte zich op Deadline Day verder nog met Bouna Sarr, Eric Maxim Choupo-Moting en Douglas Costa. In een eerder stadium werden Leroy Sané, Alexander Nübel en Tanguy Kouassi al aan de selectie toegevoegd.