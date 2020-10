Munir El Haddadi ziet kans om voor Marokko te spelen opnieuw in gevaar komen

De FIFA maakte onlangs bekend zijn regelgeving wat betreft het switchen van voetbalnationaliteit te versoepelen en Munir El Haddadi leek een van de spelers te worden die hiervan zou gaan profiteren. De aanvaller van Sevilla speelde in 2014 ooit eens dertien minuten mee in een EK-kwalificatiewedstrijd van Spanje en kon daardoor een interlandloopbaan voor Marokko vergeten. El Haddadi is nu na de regelwijziging opgeroepen voor de Leeuwen van de Atlas, maar moet een debuut in ieder geval voorlopig uitstellen.

De in de buurt van Madrid geboren El Haddadi is vanwege de afkomst van zijn ouders ook speelgerechtigd voor Marokko en vanwege een gebrek aan perspectief bij de Spaanse nationale ploeg zou hij graag zijn interlands voor het Noord-Afrikaanse land gaan spelen. De aanvaller leek na de regelwijziging van de FIFA ook de overstap te kunnen gaan maken, maar vindt zichzelf mogelijk binnenkort toch weer terug bij het hoogste sporttribunaal CAS.

De FIFA besloot maakte onlangs bekend dat spelers van voetbalnationaliteit mogen wisselen zolang zij niet meer dan drie interlands hebben gespeeld voor een land, geen van deze wedstrijden plaatsvond tijdens een eindtoernooi, de laatste interland minstens drie jaar geleden werd gespeeld en de speler niet na zijn 21ste voor een land heeft gespeeld. Die laatste bepaling zorgt nu echter voor problemen bij El Haddadi, aangezien hij volgens de FIFA na zijn 21ste verjaardag nog in actie is gekomen voor Jong Spanje.

De wereldvoetbalbond heeft toegevoegd dat deze beslissing door de Marokkaanse nationale bond en El Haddadi aangevochten kan worden bij het CAS. Deze partijen zullen de weg naar het sporttribunaal weten te vinden, aangezien zij in 2018 in de aanloop naar het WK ook al probeerden om El Haddadi, zonder succes, speelgerechtigd te krijgen voor Marokko. De aanvaller was al door bondscoach Vahid Halihodzic geselecteerd voor de oefeninterlands tegen Senegal en DR Congo van vrijdag en aanstaande dinsdag, maar zal dan nog niet in actie mogen komen.