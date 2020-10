Memphis Depay reageert op afketsen van transfer naar Barcelona

Memphis Depay kwam woensdagavond niet als speler van Barcelona maar van Olympique Lyon uit voor het Nederlands elftal. Na afloop van de 0-1 nederlaag in de vriendschappelijke interland tegen Mexico ging de aanvaller voor het eerst in op het afketsen van zijn transfer naar het Camp Nou. Depay was wekenlang de grote wens van Ronald Koeman in de slotfase van de transfermarkt, maar een overstap naar de Catalanen bleef uiteindelijk uit.

Depay erkende in gesprek met de NOS dat een transfer naar Barcelona niet heel ver weg was. “Aardig dichtbij, ja. We hoeven niet op alle details in te gaan, maar er waren bepaalde regels die het tegen hielden helaas”, blikte de Oranje-international in de Johan Cruijff ArenA terug op de afgelopen dagen. “Maar ik geloof dat alles gebeurt met een reden.”

“Het leven loopt zoals het moet lopen”, benadrukte Depay, die in ieder geval tot januari in Frankrijk zal blijven spelen. Mogelijk kan de aanvaller in de volgende transferperiode alsnog de overstap maken. Hij heeft immers een aflopend contract. “Ik focus me nu op Olympique Lyon en wil daar weer belangrijk zijn. Dan kijken we daarna wel weer hoe het loopt. Als ik mijn ding doe zal de interesse er straks misschien nog steeds wel zijn. Ik moet nu de knop gewoon omzetten.”

Spaanse media verzekerden afgelopen week dat competitie-organisator LaLiga de club erop wees dat met de komst van Depay het salarisbudget voor 2020/21 zou worden overschreden. Barcelona en Olympique Lyon hadden al een akkoord over een transfersom voor de 26-jarige aanvaller bereikt. Barcelona voldoet niet aan alle voorwaarden die sinds het voorjaar vanuit de Spaanse overheid worden gesteld aan clubs die tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis een financieel steunpakket kregen om overeind te blijven.

Dat betekende niet alleen dat Barcelona de afgelopen weken eerst een speler moest verkopen om een andere speler te kunnen kopen, zolang het maar maximaal een kwart van de binnengekomen transfersom betrof, maar ook dat de Catalanen een salarisplafond voor de A-selectie opgelegd kregen. Barcelona zwaaide de voorbije weken grootverdieners als Luis Suárez, Ivan Rakitic en Arturo Vidal uit om ruimte te maken in de financiële huishouding, maar blijkbaar niet voldoende.

Journalist Oriol Domenech verzekerde dinsdagavond laat bij Esport3 dat Barcelona en Olympique Lyon een transfersom van vijf miljoen euro waren overeengekomen én nog eens een bedrag van tien miljoen euro aan bonussen. Op die manier omzeilde de Catalaanse club al enigszins de strenge eisen die door LaLiga scherp in de gaten worden gehouden, maar uiteindelijk ketste de transfer af omdat het beoogde salaris van de Oranje-international ervoor zorgde dat Barcelona door het salarisplafond zou gaan.