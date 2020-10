Aan Ajax gelinkte Ryan Sessegnon gaat Bundesliga-avontuur aan

Ryan Sessegnon speelt aankomend seizoen in de Bundesliga. TSG Hoffenheim maakt maandagochtend melding van de komst van de twintigjarige Engelsman, die wordt gehuurd van Tottenham Hotspur. Sessegnon staat in Engeland te boek als een groot talent, maar had bij the Spurs weinig zicht op speeltijd in de hoofdmacht.

Tottenham betaalde Fulham vorig jaar 27 miljoen euro voor Sessegnon. In zijn eerste seizoen in Londen kwam hij echter niet verder dan twaalf officiële wedstrijden, waardoor er voor deze transferperiode naar een oplossing werd gezocht. Sessegnon werd in de afgelopen weken ook genoemd als optie voor Ajax, mocht Nicolás Tagliafico vertrekken.

Hoffenheim is nu echter de nieuwe werkgever van de linkspoot, die zowel links achterin, als in een meer aanvallende rol uit de voeten kan. Sessegnon wordt daarmee na onder meer Jadon Sancho en Jude Bellingham het volgende grote Engelse talent dat zijn geluk beproeft in de Bundesliga.

“Hoffenheim staat garant voor het succesvol trainen en opleiden van jonge spelers. Ik hoop dat deze overstap mij wedstrijdervaring op laat doen in een van de sterkste competities van de wereld en ik kijk ernaar uit om Europees voetbal te spelen”, reageert Sessegnon op zijn overstap. Hoffenheim is dit seizoen actief in de Europa League en speelt in de groepsfase tegen Slovan Liberec, AA Gent en Rode Ster Belgrado.