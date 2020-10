Ronaldo in trainingspak; Tudor pleegt telefoontjes op bizarre avond

De wedstrijd tussen Juventus en Napoli is zondagavond niet doorgegaan. De topper in de Serie A zou om 20.45 uur beginnen, maar de spelers van Napoli waren niet afgereisd naar Turijn. Op het veld liepen spelers en stafleden van Juventus, die duidelijk wilden maken dat zij wél wilden voetballen. Spelers als Cristiano Ronaldo en Leonardo Bonucci verschenen in hun trainingspak; assistent-trainer Igor Tudor pleegde wat telefoontjes. Juventus hoopt een reglementaire 3-0 overwinning over te houden aan de wedstrijd.

Napoli zou van de ASL, een overheidsinstantie in Italië op het gebied van de gezondheidszorg, een brief hebben gekregen waarin geschreven stond dat de club niet kan afreizen naar Turijn na de coronabesmettingen van Piotr Zielinski, Eljif Elmas en een derde werknemer. De spelers werden opgeroepen om zich te isoleren; op dit moment doen zestien spelers en vier stafleden van Napoli dat thuis. Ze ontmoeten elkaar maandag pas weer op het trainingscomplex.

De protocollen van de Serie A en de UEFA schrijven voor dat een wedstrijd doorgang moet vinden als een club over dertien spelers kan beschikken, onder wie een keeper. Er is een clausule binnen de protocollen die voorziet in een scenario dat een club niet kan spelen op last van de autoriteiten. Het is echter de vraag of de brief van de ASL moet worden opgevat als een bevel of slechts een dringend advies. Juventus beroept zich op een protocol dat door de regering is opgesteld, in samenwerking met de Serie A, om wedstrijden doorgang te kunnen laten vinden.

In Italië geldt bij besmettingen het protocol van 'fiduciaire isolatie', wat inhoudt dat de werknemers die negatief hebben getest elkaar nog wel mogen blijven zien, maar geen contacten hebben buiten de club in het dagelijks leven. Op die manier kunnen de trainingen en wedstrijden doorgaan. Juventus is sinds zaterdag in 'fiduciaire isolatie', wat zoveel betekent als isolatie op basis van vertrouwen, nadat twee werknemers positief testten.

"Er zijn heldere protocollen", vertelt voorzitter Andrea Agnelli van Juventus zondagavond vanuit een leeg Allianz Stadium aan Sky Italia. "Je kunt er rekening mee houden dat je positieve coronatests krijgt: dat overkomt vroeg of laat iedereen. Vanaf dat moment moet je het protocol volgen. Je weet wat je te doen staat. Het is duidelijk dat de gezondheid de prioriteit is. In dit geval is er een protocol waarmee we ons werk kunnen blijven uitvoeren."

De ASL riep de spelers van Napoli in de brief op om in isolatie te gaan. Agnelli erkent dat Juventus ook niet zou zijn afgereisd, indien het een dergelijke brief had ontvangen. "Maar we denken niet dat de ASL dat zo heeft gezegd. Als dat wel zo is, is dat omdat ze het idee hadden dat de bestaande protocollen niet werden nageleefd. Als het protocol dat naar alle clubs is gestuurd nauwgezet was gevolgd, was het niet nodig dat de ASL zich erin mengde.""