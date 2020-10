Ronald Koeman voert één wijziging door in opstelling Barcelona

Ronald Koeman laat Sergiño Dest zondagavond in het thuisduel van Barcelona met Sevilla op de bank beginnen. Ten opzichte van de voorgaande LaLiga-duels met Villarreal (4-0) en Celta de Vigo (0-3) is er één wijziging in de basiself: Ronald Araujo vervangt Clément Lenglet, die afgelopen donderdag in Vigo een rode kaart kreeg. Koeman kiest wederom voor een 4-2-3-1-variant, met Frenkie de Jong en Sergio Busquets als controleurs.

Koeman ziet vanwege de aanstaande interlandperiode geen reden om de basiskrachten van de eerste twee wedstrijden rust te geven en andere voetballers een kans te geven. Het is de tweede keer dat Araujo en Gerard Piqué in LaLiga een centraal duo vormen. Dat deed het tweetal afgelopen seizoen ook al in het uitduel met Real Mallorca (0-4). Araujo verscheen ook in de slotwedstrijd van afgelopen seizoen, in de 0-5 zege op Real Valladolid, aan het startsignaal, maar toen stond hij achterin met Lenglet.

Rafinha en Jean-Clair Todibo ontbreken om technische redenen in de wedstrijdselectie, terwijl Samuel Umtiti net als Marc-André ter Stegen revalideert van een blessure. De Spaanse topclub hoopt het eerstgenoemde tweetal nog, al dan niet tijdelijk, aan een andere club te slijten. Ousmane Dembélé start op de bank omdat Koeman, ook in defensief opzicht, de voorkeur geeft aan Ansu Fati. Het vertrek van de Fransman lijkt niet meer aan de orde.

Sevilla startte het seizoen met een nederlaag in de Europese Super Cup tegen Bayern München, maar won vervolgens in LaLiga van zowel Cádiz (1-3) als Levante (1-0). Het duel in het Camp Nou gaat om 21.00 uur van start.

Opstelling Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Griezmann, Coutinho, Ansu Fati; Messi.

Opstelling Sevilla: Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Jordán, Rakitic, Ocampos, Suso; De Jong.