Manchester United heeft derde topaanwinst binnen voor 15 miljoen euro

Manchester United heeft Alex Telles van FC Porto eindelijk binnen, melden Portugese media zondag. Ook transferexpert Fabrizio Romano maakt melding van een akkoord tussen de clubs over de linkerverdediger. In de komende uren worden de laatste details afgerond. Manchester United en FC Porto zijn al wekenlang in gesprek over een eventuele transfer van de Braziliaan naar Old Trafford en in de slotfase van de transfermarkt zijn alle partijen tot een vergelijk gekomen.

Manchester United is al enige tijd op zoek naar een ervaren concurrent voor Luke Shaw. Laatstgenoemde is bezig aan zijn zevende seizoen in dienst van the Red Devils, maar werd de voorbije jaren regelmatig geplaagd door blessureleed en was zelfs fit niet altijd onomstreden. Manager Ole Gunnar Solskjaer liet de twintigjarige Brandon Williams afgelopen seizoen debuteren en deed uiteindelijk in alle competities liefst 36 keer beroep op de jongeling, die echter nog te onervaren wordt geacht voor het grote werk.

Manchester United had zijn zinnen aanvankelijk gezet op de komst van Sergio Reguilón, maar de Spaans international koos er uiteindelijk voor Real Madrid te verlaten voor Tottenham Hotspur. Volgens de laatste berichten zijn FC Porto en Manchester United uitgekomen op een transfersom van minimaal 15 miljoen euro. Hoewel Telles, 27 jaar, een transferclausule van 40 miljoen euro heeft, zette FC Porto in op een bedrag van 25 miljoen euro, terwijl Manchester United bleef vasthouden aan 17 miljoen euro. Beide clubs hebben nu water bij de wijn gedaan: een vaste transfersom van 15 miljoen plus variabele bonussen. De Braziliaan zou bij FC Porto hebben aangedrongen op een transfer omdat hij per se naar Manchester United wilde.

Telles, die in eigen land doorbrak bij Grêmio en daarna in Europa onder contract stond bij Galatasaray en Internazionale, maakte het afgelopen seizoen onder meer indruk met zijn scoringsdrift. In 49 officiële wedstrijden was hij namelijk goed voor 13 doelpunten (negen strafschoppen). Daarnaast wist de vleugelverdediger 12 assists aan te tekenen. De Braziliaan is de derde versterking voor United. De club pikte afgelopen maand Donny van de Beek voor maximaal 45 miljoen euro op bij Ajax, terwijl doelman Dean Henderson terugkeerde van een tweejarige verhuurperiode bij Sheffield United.