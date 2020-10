Amin Younes brengt ‘enorm financieel offer’ om transfer mogelijk te maken

Amin Younes ruilt Napoli in voor Eintracht Frankfurt. De werkgever van Bas Dost en Jetro Willems maakt zaterdagmiddag via de officiële kanalen melding van de komst van de dribbelaar. De voormalige aanvaller van Ajax zal in eerste instantie voor twee seizoenen worden gehuurd. Eintracht heeft bovendien de optie om zijn komst permanent te maken.

Hiermee komt er na twee jaar een, in ieder geval, voorlopig einde aan het tot nu toe moeizaam verlopende huwelijk tussen Younes en Napoli. I Partenopei namen de vijfvoudig international van Duitsland in de zomer van 2018 transfervrij over van Ajax. Younes slaagde er echter nooit in om een basisplaats te veroveren en speelde tot nu toe slechts 27 officiële duels namens de Italianen.

De 27-jarige linksbuiten zal nu in de Bundesliga gaan proberen om zijn vorm te hervinden. Younes speelde eerder namens Borussia Mönchengladbach al 26 wedstrijden op het hoogste Duitse niveau voordat hij in 2015 naar Amsterdam verhuisde. “Met Younes krijgen we een dribbelende, technisch vaardige speler die ook veel internationale ervaring heeft. Met zijn aanvallende kwaliteiten en zijn snelheid maakt hij ons spel onvoorspelbaarder”, reageert technisch directeur Fredi Bobic.

“Amin vindt hier in Frankfurt de beste omstandigheden om de weg terug richting zijn topvorm te hervinden en ons te helpen. Daar zijn we van overtuigd. Het feit dat Amin in deze fase naar ons toekomt en ook nog eens enorme financiële offers heeft gebracht om voor Eintracht te spelen, getuigt van zijn karakter en nu al van een vereenzelviging met Eintracht. Mijn dank gaat speciaal uit naar voorzitter Aurelio De Laureniis, die deze transfer mogelijk heeft gemaakt”, sluit Bobic af.