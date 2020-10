‘Bayern München heeft opvolger Thiago binnen na deal in Barcelona’

Bayern München lijkt daags voor het sluiten van de transfermarkt nog van plan om zijn middenveld te versterken. Vanuit Spanje komt zaterdag namelijk het bericht dat der Rekordmeister een akkoord heeft bereikt met Espanyol over de overgang van Marc Roca. De verwachting is dat de deal op maandag, de laatste dag van de transferperiode, helemaal afgerond zal worden.

Roca wordt al langer in verband gebracht met een transfer naar Bayern en Cadena COPE meldt zaterdagmiddag dat er een akkoord is bereikt. De Duitse grootmacht betaalt de tweede club van Barcelona in eerste instantie dertien miljoen euro voor de 23-jarige middenvelder. Dit bedrag kan door middel van een aantal bonussen nog verder oplopen.

Roca, die zich voor vier jaar aan zijn nieuwe werkgever zal gaan verbinden, wordt in Duitsland gezien als de opvolger van Thiago Alcántara. Hij vertrok onlangs voor dertig miljoen naar Liverpool en liet daarmee een flink gat achter in de selectie van Bayern. De hoop in de Allianz Arena is dat Roca zich kan gaan ontwikkelen tot de nieuwe partner van Joshua Kimmich op het middenveld, of er in ieder geval voor kan zorgen dat Kimmich meer rust kan pakken.

Mundo Deportivo voegt toe dat Roca zaterdag al niet meer mee heeft getraind bij Espanyol en met toestemming van zijn club naar Duitsland is gevlogen voor de medische keuring. De international van Jong Spanje wordt na Leroy Sané, Alexander Nübel en Tanguy Kouassi de vierde aanwinst van Bayern voor het aankomende seizoen.