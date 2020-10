‘Extraverte superster’ bij PSV: ‘Hij werd onlangs nog gearresteerd’

Eran Zahavi is een relatief onbekende speler in Nederland. Oren Josipovich, de biograaf van de nieuwbakken aanvaller van PSV, volgt de inmiddels 33-jarige spits echter al een behoorlijk tijdje. Uit de anekdotes van de auteur blijkt dat Zahavi een behoorlijk excentriek persoon is, iets wat hem in het verleden lang niet altijd in dank is afgenomen.

Sinds zijn tijd bij Maccabi Tel-Aviv juicht Zahavi door met zijn handen het afvuren van een pistool na te doen. "Hij komt uit de opleiding van stadgenoot Hapoel, probeerde het een tijdje in Italië (bij Palermo, red.) en stapte daarna over naar Maccabi. Dat werd hem bepaald niet in dank afgenomen ", vertelt Josipovich in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Hapoel-fans bekladden zijn huis met graffiti en lieten daarnaast hun afkeuring duidelijk merken tijdens wedstrijden. "Op het moment dat hij in een derby scoorde, heeft hij dat gebaar met de pistolen naar de aanhang van Hapoel gemaakt. De stemming werd daardoor grimmiger, maar hij is het blijven doen en nu is het zijn handelsmerk na een goal."

Josipovich kwam in 2013 in contact met Zahavi, die na zijn mislukte periode bij Palermo terugkeerde in zijn thuisland. "Israël kent niet zoveel sterren. Maar om de een of andere reden had ik altijd het gevoel dat Eran een superster kon worden", vervolgt de biograaf zijn relaas. "Hij is een extravert persoon en heeft de uitstraling van een leider. Onlangs werd hij gearresteerd in zijn woonwijk in Israël omdat er te veel lawaai uit zijn woning zou zijn gekomen. Hij vond de gang van zaken enorm onrechtvaardig en dat zie je op beelden ook terug (er zijn verschillende filmpjes terug te vinden op internet, red.)."

Zahavi: 'Donyell en ik hebben een goede connectie'

Volgens Josipovich is Zahavi iemand die graag in het middelpunt van de belangstelling staat. "Hij is een magneet: of hij stoot je af, of je vindt hem razend interessant. Als voetballer stelde hij voor 2013 nog niet zoveel voor. Pas op latere leeftijd heeft hij zich spectaculair verbeterd. Ik denk dat hij nu op 33-jarige leeftijd vele malen beter is dan tien jaar geleden. Eran weet altijd de weg naar de goal te vinden en heeft in China nooit op zijn lauweren gerust. Hij is zich blijven ontwikkelen, trainde elke dag knalhard en oogt fitter dan ooit", aldus de Israëlische auteur.

Zahavi wordt wellicht gedreven door eerzucht. "Misschien komt het door zijn thuissituatie", probeert de schrijver een oorzaak te vinden voor de ambities die de routinier heeft. "Zijn vader heeft het gezin verlaten op een moment dat Eran nog een jonge tiener was. Dat heeft zijn leven zeker beïnvloed. Op dit moment hebben ze geen contact met elkaar, hoewel hij zich wel soms meldt als hij geld nodig heeft. Een keer heeft Eran hem iets gegeven en dat geld was heel snel op. Daarna was het afgelopen."

De nieuwe topschutter van PSV is een emotioneel maar ook eerlijk en rechtvaardig mens, zo oordeelt Josipovich. "Ooit werd hij door het Israëlische publiek uitgefloten bij een interland, waar hij aanvoerder was. Op een gegeven moment heeft hij zijn band van de arm getrokken en in de lucht gegooid. Daarna is Eran een jaar geen speler van de nationale ploeg geweest, maar inmiddels zijn de betrekkingen hersteld. De afgelopen twee jaar speelde hij werkelijk fantastisch en scoorde hij aan de lopende band."