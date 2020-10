Mitchel Bakker kent matig én uitstekend moment in Neymar-show

Paris Saint-Germain heeft vrijdagavond met grote cijfers gewonnen van Angers SCO. De manschappen van Thomas Tuchel maakten vooral dankzij sterspeler Neymar zes treffers tegen de middenmoter: 6-1. Mitchel Bakker stond bij afwezigheid van de geblesseerde Juan Bernat en geschorste Layvin Kurzawa opnieuw in de basis. De linksback was medeschuldig aan de tegentreffer, maar leverde ook een fraaie assist en was voortdurend betrokken in het aanvalsspel van de Parijzenaars.

Bakker zag collegaback Alessandro Florenzi in de zevende minuut zijn eerste doelpunt voor Paris Saint-Germain maken. De Italiaan pikte een afgeslagen bal op en volleerde hem vanaf de rechterrand van de zestien perfect in de kruising: 1-0. Daarna hield Angers enige tijd stand, maar tien minuten voor tijd maakte PSG ook zijn tweede van de avond. Kylian Mbappé versnelde op de linkerflank tussen twee tegenstanders door en bediende Neymar, die beheerst binnen schoot: 2-0.

Just another day at the office for Neymar! ???? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 2 oktober 2020

Direct na rust besliste diezelfde Neymar de wedstrijd definitief. Een lage voorzet van Florenzi belandde uit de kluts voor de voeten van de Braziliaan, die zonder aarzelen raak schoot: 3-0. Enkele minuten later toonde Angers dat ook de defensie van PSG kwetsbaar is. Na een korte hoekschop legde Pierrick Capelle de bal bij de tweede paal op het hoofd van Ismaël Traoré: 3-1. Bakker had de doelpuntenmaker moeten dekken, maar kwam te laat om de bal nog weg te kunnen koppen.

PSG was niet erg onder de indruk van het tegendoelpunt en zocht rustig verder naar nieuwe doelpunten. Vijf minuten na het doelpunt van Angers brak Bakker door over de linkerkant. De ex-Ajacied zocht Julian Draxler uit, die na de perfecte strakke pass van Bakker door het midden van het doel scoorde: 4-1. Een afstandsschot van Idrissa Gueye van een meter of achttien betekende in de 71ste minuut de 5-1. Mbappé pikte tot zijn eigen tevredenheid ook nog een doelpunt mee. De aanvaller kreeg de bal voor het intikken binnen de zestien, toen Pablo Sarabia hem vanaf links met een lage voorzet bereikte: 6-1.