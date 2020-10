Ten Hag heeft slecht nieuws over Kudus en bespreekt ‘één transfer’

Ajax heeft de intentie om zich met nog één voetballer te versterken alvorens de transfermarkt maandagavond op slot gaat. Erik ten Hag erkende donderdagavond op een persconferentie dat de club nog één inkomende transfer probeert af te ronden en waarschijnlijk gaat dat om Davy Klaassen. Ajax en Werder Bremen zijn vooralsnog niet tot een vergelijk over een transfersom voor de middenvelder, die zelf graag terug wil naar Amsterdan, gekomen.

“Ik ga ervan uit dat we met deze selectie het seizoen ingaan. Maar tot 6 oktober kun je dat nooit met zekerheid vaststellen. Ik ga ervan uit dat dit de kleedkamer is, hopelijk nog met één inkomende transfer.” Ten Hag kreeg vervolgens een vraag over de eventuele komst van Klaassen. “Dat zou Klaassen kunnen zijn. Als we nieuws hebben, dan melden we dat. We hebben meerdere ijzers in het vuur. Dat hoeven we jullie niet altijd te vertellen. De selectie is, zoals hij nu is, in balans. Maar je kijkt altijd of je je kan versterken.”

Met de komst van Sean Klaiber speelt Ajax in op het vertrek van Sergiño Dest naar Barcelona. “Ik wilde Dest per se houden, dan hadden we zeven goede verdedigers gehad en daarachter nog eens Devyne Rensch. Het is bijzonder spijtig dat hij is vertrokken en dan moet je het gaan oplossen. Zes verdedigers is te weinig. Dan moet je op zoek naar een speler die het goed kan invullen, met een Nederlandse nationaliteit omdat we al veel buitenlandse spelers hebben en dan is het logisch dat je bij Klaiber uitkomt. Hij is na Dest, Noussair Mazraoui en Denzel Dumfries de beste rechtsback van de Eredivisie.”

Sean Klaiber: 'Het is nooit slim om dat in de media te zeggen'

Ten Hag blikte ook nog vooruit op de uitwedstrijd van zondag tegen FC Groningen in de Eredivisie. Ajax moet het dan waarschijnlijk stellen zonder Mohammed Kudus, die deze week op de training uitviel. De oefenmeester kon om privacyredenen niet zeggen om wat voor blessure het gaat. “Hij is uitgevallen en is op dit moment niet wedstrijdfit. We moeten afwachten hoe zich dat ontwikkelt.” Perr Schuurs, die zich tegen Vitesse al snel moest laten vervangen door een schouderblessure, en Ryan Gravenberch, die de afgelopen weken afwezig was om onduidelijke redenen, zijn mogelijk wel beschikbaar.

Ten Hag kreeg de vraag wie de geschorste Edson Álvarez gaat vervangen. “Als Álvarez geschorst blijft, dan heb iets in mijn hoofd zitten. Dat zullen jullie zondag zien”, benadrukte de oefenmeester zonder in zijn kaarten te laten kijken. Ten Hag hoopt dat alle spelers snel weer beschikbaar zijn. “In de voorbereiding speelden we met een bepaald blok op het middenveld. Vervelend dat Gravenberch wegviel. Het opbouwspel was stroperig, dat ging in de voorbereiding juist goed. Dat blok op het middenveld is heel belangrijk. Dat is de kop van het elftal, daar wordt alles bedacht. Daar moeten we snel naar terug, maar het voordeel was dat we andere spelers aan het werk konden zien.”

Ten Hag weet niet of Arjen Robben alweer inzetbaar is voor FC Groningen. "We zijn voorbereid op alle scenario’s”, zei hij. "Arjen is met zijn kwaliteiten een bepalende speler. Hij heeft veel invloed op het spel van FC Groningen dat in mijn ogen een frisse ploeg heeft. We zullen weer moeten knallen.”