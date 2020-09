Manchester City speelt dik verlies van zich af en schakelt Erik Pieters uit

Manchester City heeft zich voor de kwartfinales van de EFL Cup geplaatst. Drie dagen na de 2-5 nederlaag tegen Leicester City in de Premier League plaatste het team van manager Josep Guardiola zich voor de laatste acht van het Engelse bekertoernooi: 0-3. De achttienjarige Cole Palmer debuteerde in de punt van de aanval en was een van vier wijzigingen ten opzichte van de nederlaag van zondag. Manchester City speelt zaterdagavond een uitwedstrijd tegen Leeds United.

Manchester City had in de eerste helft weinig te duchten van Burnley, waar Erik Pieters een basisplek op het middenveld had. De ploeg van Guardiola liet echter na om het rustsignaal met een ruime voorsprong op zak te halen. Sterling miste in de eerste 35 minuten twee goede kansen op een openingsdoelpunt, alvorens hij alsnog de score opende op Turf Moor. De Engelsman kreeg het leer van Benjamin Mendy en tekende met een krachtig schot met links voor de 0-1 achter doelman Bailey Peacock-Farrell.

Burnley, waar alleen Matej Vydra met een schot enigszins voor gevaar zorgde, ontsnapte in de slotminuten voor de pauze aan minimaal één tegentreffer. Na voorbereidend werk van Kevin De Bruyne mikte Ferrán Torres de bal op de paal en het was opnieuw Sterling die eerst op Peacock-Farrell stuitte en daarna wild overschoot. Vier minuten na de onderbreking haalde de aanvaller alsnog zijn gram en maakte hij zijn tweede van de avond. Na een lage bal van Torres vanaf links zette Sterling de 0-2 op het scorebord.

Het wachten was op meer doelpunten van Manchester City en na 65 minuten maakte Torres zijn eerste treffer als Citizen. Sterling kon niet profiteren van een dieptepass van Riyad Mahrez maar de meegelopen Torres werkte de bal diagonaal in de rechterhoek: 0-3. Hoewel Sterling nog een hattrick probeerde te maken en zijn ploeggenoten daar soms iets te overdreven aan meewerkten, vielen er geen doelpunten meer. Nathan Aké maakte een kwartier voor tijd zijn entree als vervanger van Rodri.