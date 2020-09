Tottenham Hotspur schakelt Chelsea uit; toiletbezoek gaat wereld over

Tottenham Hotspur heeft zich voor de kwartfinales van de EFL Cup geplaatst. De ploeg van José Mourinho was dinsdagavond na strafschoppen te sterk voor stadsgenoot Chelsea. De eerste negentig minuten in het Tottenham Hotspur Stadion eindigden in 1-1, waarna Mason Mount als enige niet zijn strafschop kon verzilveren. De kwartfinales van het toernooi, waar nog voor geloot moet worden, staan voor 21 december op het programma.

In een matige eerste helft maakte Chelsea een positieve indruk. De voorsprong in de rust was verdiend te noemen: het team van Lampard Frank had liefst 71 procent balbezit in de eerste 45 minuten en nam na nog geen 20 minuten spelen de leiding. Sergio Reguilón verloor de bal aan zijn landgenoot César Azpilicueta, werd vervolgens makkelijk uitgespeeld en zag hoe Werner de bal op de rand van het strafschopgebied in de rechterhoek plaatste: 0/1.

Een lekker begin van The North West London Derby!!! Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 29 september 2020

Niet veel later slaagde Gedson Fernandes er niet in om de beste kans van Tottenham te verzilveren. Kurt Zouma blokkeerde de eerste inzet en vervolgens kreeg Fernandes het niet voor elkaar om van de passiviteit bij de verdediger en de debuterende Edouard Mendy te profiteren. Tien minuten voor tijd kreeg Erik Lamela de bal aangespeeld door Serge Aurier en vanuit de draai ontdekte hij dat hij veel ruimte had voor een schot. De redding van Mendy met zijn voet mocht er zijn en behoedde the Blues voor een gelijkmaker.

Tottenham begon goed aan de tweede helft, met eerst een schot van Steven Bergwijn dat over ging en daarna moest Mendy in actie komen. Een pass van Aurier belandde achter zowel Bergwijn als Lamela en kwam uiteindelijk terecht bij Reguilón, wiens inzet door Mendy uit het doel werd gehaald. Een gelijkmaker bleef uit en de tijd begon te dringen voor Tottenham. Zo koos Mourinho twintig minuten voor tijd om Harry Kane in te brengen en verdediger Japhet Tanganga naar de kant te halen. Met Lucas Moura in de plaats van Bergwijn zorgde hij ook voor meer frisheid in de aanval van the Spurs.

'Als je moet dan moet je', moet Eric Dier hebben gedacht toen hij opeens van het veld rende, maar daar was José Mourinho het NIET MEE EENS! ?? BIZARRE TELEVISIE! ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 29 september 2020

Opvallend moment na 76 minuten: Eric Dier kon een toiletbezoek niet langer uitstellen en rende de catacomben in. Mourinho leek daar niet van gediend te zijn, rende zijn speler achterna en de beelden gingen meteen viraal. Een minuut later stond Dier weer op het veld. Zeven minuten voor tijd viel de gelijkmaker: een pass van Reguilón vanaf links belandde uiteindelijk bij de tweede paal bij Lamela, die Emerson Palmieri te slim af was en de bal in het doel werkte. In de noodzakelijke strafschoppenreeks trok Tottenham aan het langste einde. De eerste negen strafschoppen werd feilloos ingeschoten, maar bij een stand van 5-4 raadde Lloris de intenties van Mount en vond Chelsea zijn Waterloo.