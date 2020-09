Wie is Ibrahim Sangaré, de nieuwe topaankoop van PSV?

PSV presenteerde in het Philips Stadion een aanwinst van 1.91 meter: de 22-jarige Ibrahim Sangaré. De nieuwe nummer zes van de Eindhovenaren is door technisch directeur John de Jong voor naar verluidt negen miljoen euro losgeweekt bij het Franse Toulouse. Dat is best bijzonder te noemen, want de Ivoriaan stond onder stevige interesse van verschillende clubs uit de Premier League.

