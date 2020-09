Ajax ziet ‘onvoldoende potentieel’ en zet samenwerking van 21 jaar stop

Ajax neemt afscheid van zijn aandelen in Ajax Cape Town. De Amsterdammers maken maandagmiddag via de officiële kanalen melding over een akkoord wat betreft de verkoop van hun belang in de club. De 51 procent van de aandelen die Ajax nog in handen had, wordt uiterlijk per 1 oktober overgedragen aan de minderheidsaandeelhouder.

Ajax had sinds de oprichting van Ajax Cape Town in 1999 51 procent van de aandelen in handen en in de afgelopen twintig jaar maakten onder meer Eyong Enoh, Steven Pienaar, Thulani Serero en Lassina Traoré de gang van Kaapstad naar Amsterdam.

Ajax is na een ‘strategische heroriëntatie’ echter tot de conclusie gekomen dat het beter is om de banden met Ajax Cape Town te verbreken: “Ajax heeft de ambitie uitgesproken om structureel aan te haken bij de Europese top en in de afgelopen jaren is er in de Zuid-Afrikaanse markt onvoldoende talent voortgebracht van het niveau dat Ajax nastreeft.”

“Bovendien ziet Ajax hier onvoldoende potentieel voor de toekomst. De club heeft de aandacht verlegd naar andere markten”, stellen de Amsterdammers in een kort statement. De overige 49 procent van de aandelen in Ajax Cape Town was al enige tijd in handen van clubeigenaar Ari Efstathiou en hij krijgt nu het gehele aandelenpakket in bezit.