Veel discussie over rode kaart bij Ajax - Vitesse: ‘Ik vind het belachelijk’

Edson Álvarez werd zaterdagavond tegen Vitesse vlak voor rust van het veld gestuurd door scheidsrechter Pol van Boekel. De middenvelder van Ajax ging volgens de arbiter en VAR bewust op de voet staan van tegenstander Loïs Openda, die al op de grond lag na een duel met de Mexicaan. Analist Arnold Bruggink noemt het een 'belachelijke' rode kaart, terwijl Nordin Amrabat het 'makkelijk gegeven' vindt, maar wel terecht.

Ajax leidt bij rust met 1-0 door een doelpunt van Quincy Promes, maar moet het restant van het duel dus uitspelen met een man minder. "Ik vind dit onhandigheid, het is ongelukkig", aldus Bruggink bij FOX Sports. "Als je goed kijkt zie je dat hij de bal wil meenemen van Loïs Openda, maar wat hij daarna doet, dat hoeft hij niet te doen natuurlijk. Maar hij moet zijn voet natuurlijk ook ergens neerzetten. Dit moment is echt veel te kort voor een rode kaart. Ik vind het belachelijk."

Bruggink is er 'honderd procent van overtuigd' dat de rode kaart van Álvarez te maken had met een eerder moment in de wedstrijd. De middenvelder van Ajax kwam in de zevende minuut hard in botsing met Thomas Bruns, nadat hij met de noppen vooruit een tackle inzette. De situatie werd gemist door Van Boekel, en ook de VAR liet het moment na het bestuderen van de beelden gaan. "Ik weet zeker dat dit heeft meegeteld", zegt Bruggink, die denkt dat de VAR het moment later wilde compenseren. "Het is een hard duel, maar het doorstrekken (wat Álvarez doet, red.), dat hoef je niet te doen.

Amrabat is het niet met Bruggink eens over de rode kaart van Álvarez. "Het is makkelijk gegeven", aldus de aanvaller van Al-Nassr. "Ik vind het wel een rode kaart, want hij moet het niet doen. Als hij de bal snel wil pakken, dan moet hij dat met zijn handen doen."