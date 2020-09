Gemaakte afspraken met Steven Berghuis kunnen Feyenoord pijn doen

Feyenoord houdt achter de schermen nog altijd rekening met het vertrek van Steven Berghuis in de slotfase van de transfermarkt. Volgens de zaterdageditie van het Algemeen Dagblad is het spel rond de 28-jarige aanvaller in volle gang en zorgen de afspraken van een jaar geleden voor hoofdbrekens bij de huidige beleidsbepalers van de Rotterdamse club. Sjaak Troost en Toon van Bodegom, die een jaar geleden het technische beleid van Feyenoord voor hun rekening namen, gingen een jaar geleden erg ver om een transfer naar PSV te voorkomen.

Feyenoord verhoogde het jaarsalaris van Berghuis naar 1,9 miljoen euro, verlengde zijn verbintenis met een jaar tot medio 2022, maar is naar verluidt ook contractueel verplicht om om de tafel te gaan zitten met elke club die bereid is om meer dan acht miljoen euro voor de aanvaller neer te tellen. Volgens het dagblad vreest Feyenoord dat Guido Albers, die sinds een paar maanden de belangen van Berghuis behartigt, momenteel kijkt of zijn cliënt in een topcompetitie kan worden ondergebracht. Ten tijde van de afspraken was Mino Raiola nog de zaakwaarnemer van de Oranje-international.

“Afspraken die zijn gemaakt?”, zegt Albers zaterdag. “Daar zeg ik niets over. De club weet wel hoe het zit.” Feyenoord benadrukt aan het Algemeen Dagblad dat geen enkele club zich officieel heeft gemeld, maar over de afspraken wat betreft een transfersom is men minder uitgesproken. “Ik weet niet of hij zo één, twee, drie zomaar weg kan hoor'', zegt technisch directeur Frank Arnesen. “Dat zou ik moeten navragen bij onze juridische afdeling. De afspraken die met Berghuis zijn gemaakt? Ik was daar niet bij.”

Berghuis zelf heeft steeds aangegeven alleen te willen vertrekken als het plaatje helemaal compleet is, maar benadrukte tegelijkertijd ook dat de deur niet dicht was. Arnesen weet dat een transfer niet honderd procent kan worden uitgesloten. “Kijk, er is nog geen interesse en ik hoop uiteraard dat het zo blijft. Of er paniek uitbreekt als hij nog zou gaan? Berghuis staat garant voor veel doelpunten en assists, het zal heel erg moeilijk zijn om nog iemand terug te halen voor zijn positie. We hopen echt dat hij blijft.”

“Maar stel dat er nog een club aanklopt voor Steven. Moet je dan gaan?”, vraagt Arnesen zich openlijk af. “In deze fase zijn er vaak paniekaankopen, daar moet je als speler over nadenken. Chelsea haalde Hakim Ziyech al maanden geleden, heel gericht en heel goed over nagedacht. Ik kan me voorstellen dat een speler nu denkt: waarom hoorde ik niets van jullie in mei of juni? Hebben jullie mij wel echt goed gevolgd de laatste jaren?” Berghuis ging medio 2015 van AZ naar Watford, maar dat was geen onverdeeld succes. Hij kwam in zijn eerste jaar niet verder dan dertien duels in alle competities en werd vervolgens verhuurd aan Feyenoord, dat later tot koop overging.