Dusan Tadic: ‘Ajax gaat nog veel plezier aan deze jongen beleven’

Dusan Tadic kan na honderd wedstrijden voor Ajax prachtige statistieken overleggen. De aanvaller was goed voor 55 doelpunten en 44 assists en dus is de voor Nederlandse begrippen hoge transfersom van 11,4 miljoen euro absoluut de moeite waard geweest. Tadic kan zich geen betere club wensen. “Het was altijd een droom om voor Ajax te spelen, maar als je er bent, zie je pas hoe prachtig deze club is. Zo veel historie, een superstadion, topfaciliteiten en een talentvolle spelersgroep”, vertelt de Serviër zaterdag in De Telegraaf.

Het aanscherpen van de sportmentaliteit was een van de redenen waarom Ajax ervoor koos om Tadic terug naar Nederland te halen. “Ik wil elke dag een voorbeeld zijn, de jeugd duidelijk maken dat ze de top alleen halen als ze hun kwaliteit koppelen aan keihard werken”, benadrukt de routinier. “En dan bedoel ik elke dag alles geven, met hun voeding bezig zijn én buiten het voetbal heel veel te laten.”

“Als Donny van de Beek naar Manchester United gaat en me bedankt voor mijn hulp, doet dat me heel veel. Begrijp me niet verkeerd. Don had al een geweldige mentaliteit, maar samen hebben we nog een paar procent winst kunnen boeken.” Het vertrek van Van de Beek is een zware aderlating voor Ajax. Tadic vindt dat de selectie momenteel sterk genoeg is, maar benadrukt dat goede spelers altijd welkom zijn. “Het is duidelijk dat het een zwaar seizoen wordt. Het is korter dan normaal, met veel wedstrijden op elkaar en een korte winterstop.”

Tadic vindt het winnen van de landstitel een verplichting en weigert, ondanks het vertrek van tal van sleutelspelers in de afgelopen twaalf maanden, de Champions League-ambities naar beneden bij te stellen. “Natuurlijk zijn het fantastische spelers en we missen ze heel erg. Maar Ajax is nooit tevreden, altijd hongerig. Je moet de lat hoog leggen om hoog te kunnen springen. Aan het einde van het seizoen zien we of dat is gelukt.”

Antony heeft het in zich om Hakim Ziyech te doen vergeten, denkt Tadic. “Hakim is in de jaren dat ik met hem heb gevoetbald een belangrijke speler geweest. Antony is veelbelovend. We moeten hem de tijd geven en helpen om net zo goed te worden als Hakim. Maar die potentie heeft hij zeker. Ik denk dat Ajax nog heel veel plezier aan deze jongen gaat beleven, zoals de fans ook altijd van Hakim hebben genoten.”