Schmidt kraakhelder: ‘Ik zie zijn potentie niet zoals die in theorie is’

Het is nog niet duidelijk of Eran Zahavi in actie komt voor PSV tegen Heracles Almelo. De Eindhovenaren hopen dat de aanvaller, overgekomen van Guangzhou R&F, zondag speelgerechtigd is. Trainer Roger Schmidt laat vrijdag verder aan onder meer het Eindhovens Dagblad weten dat er nog geen duidelijkheid is over de ernst van de blessure van Maximiliano Romero. Bovendien geeft de Duitse coach aan dat Jorrit Hendrix een vertrek overweegt.

Romero viel donderdag bij het duel met NS Mura (1-5 winst) in de derde voorronde van de Europa League al na tien minuten uit vanwege een knieblessure. Schmidt geeft aan dat de Argentijnse aanvaller op dit moment in het ziekenhuis wordt onderzocht. De Duitser vertelt daarnaast dat PSV rekening houdt met een vertrek van Hendrix, die donderdag al niet bij de wedstrijdselectie zat. De middenvelder werd eerder gelinkt aan onder andere het Italiaanse Spezia.

Eerste training ZAHAVI | INSIDE TRAINING

Schmidt gaat vrijdag ook in op de reserverol van Mohamed Ihattaren, die tegen NS Mura op de bank bleef. "Hij is een groot talent, maar ik moet de beste elf kiezen voor een wedstrijd. We moeten hem nog verder ontwikkelen. Hij is pas achttien jaar, we kunnen niet doen alsof hij al heel veel ervaring heeft", citeert Voetbal International. "Ik heb veel aandacht voor hem en hij wordt hier hoog aangeschreven, maar ik zie zijn potentie niet zoals die in theorie is. Waar hij over vier jaar kan staan en wat hij kan bereiken. We zijn PSV, we moeten voor de titel gaan en Europees meedoen. Dan moet ik de beste elf opstellen. Ihattaren krijgt geen speciale behandeling."

PSV heeft overigens Maxime Delanghe definitief overgeheveld naar de A-selectie, zo meldt de Eindhovense club via de officiële kanalen. De doelman traint voortaan bij de spelersgroep van Schmidt en speelt zijn wedstrijden in Jong PSV. "Maxime heeft zich in de voorbije weken uitstekend gepresenteerd en is toe aan deze volgende stap", laat technisch manager John de Jong weten op de clubsite.

De jeugdinternational van België tekende eerder dit jaar een vernieuwde verbintenis en ligt vast tot medio 2023. "Maxime maakt een goede ontwikkeling door en daar belonen we hem voor", aldus De Jong. "Het is een groot talent en we gaan de weerstand dit seizoen verhogen door hem in de Keuken Kampioen Divisie te laten spelen en bij de A-selectie te laten trainen. We proberen hem zo stap voor stap klaar te stomen voor het grote werk."