Roger Schmidt slachtoffert drie namen en geeft Maxi Romero de kans

Roger Schmidt wijzigt zijn opstelling bij PSV donderdagavond in het voorrondeduel in de Europa League tegen NS Mura op drie plekken. Voorin komt door de reserveplek van Noni Madueke ruimte vrij voor Maximiliano Romero, die tweeënhalf jaar na zijn komst zijn basisdebuut maakt voor PSV. Romero maakte zondag als invaller in de laatste minuut de winnende treffer tegen FC Emmen (2-1 winst).

Ten opzichte van de Eredivisie-wedstrijd tegen Emmen zitten Cody Gakpo, Mohamed Ihattaren en dus Madueke op de bank. Bruma, die ook in het nieuwe seizoen nog weinig indruk heeft gemaakt, begint op de plek van Gakpo aan de linkerkant van het viermansmiddenveld. Aan de rechterkant speelt Mauro Júnior, die Ihattaren vervangt.

PSV trapt donderdagavond om 19.00 uur af in Slovenië. Mochten de Eindhovenaren de derde voorronde tegen Mura overleven, dan volgt in de play-offs een duel met Rosenborg of Alanyaspor.

Opstelling PSV: Mvogo, Dumfries, Teze, Boscagli, Max, Mauro Júnior, Rosario, Thomas, Bruma, Malen, Romero