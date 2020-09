‘Arsenal overweegt shock move bij stadgenoot voor impuls op middenveld’

Arsenal beschouwt Jorginho als een mogelijke versterking, zo meldt Sky Sports. De Londenaren zien de middenvelder van Chelsea als alternatief voor hun toptargets Thomas Partey en Houssem Aouar, die beiden een stuk duurder zijn. Jorginho staat op de nominatie om te vertrekken bij Chelsea, al had hij de eerste twee competitieduels van het nieuwe seizoen een basisplaats.

Chelsea betaalde twee jaar geleden 57 miljoen euro aan Napoli voor de diensten van Jorginho. De 28-jarige Italiaan speelde de afgelopen seizoenen een belangrijke rol op het middenveld van Chelsea, maar bemachtigde nooit een onomstreden status. De Londenaren zijn bereid om te luisteren naar aanbiedingen voor Jorginho, om zo financiële ruimte vrij te maken voor de komst van Declan Rice. De middenvelder van West Ham United is het laatste grote doelwit dat Chelsea deze transferperiode heeft.

Sky Sports noemt geen vraagprijs voor Jorginho, die op Stamford Bridge nog drie jaar vastligt. De 23-voudig international was overigens in 2018 dichtbij een transfer naar Manchester City. Daar was Mikel Arteta, momenteel de manager van Arsenal, op dat moment assistent van Josep Guardiola. Arteta was destijds een van de grote voorstanders van de komst van Jorginho naar City.

Het is inmiddels een publiek geheim dat Arsenal achter Partey van Atlético Madrid en Aouar van Olympique Lyon aan zit. Ook the Gunners moeten eerst verkopen om een nieuwe speler te kunnen bekostigen. Arsenal is in verregaande onderhandelingen met Atlético over Lucas Torreira. Het is de bedoeling dat de middenvelder uit Uruguay in eerste instantie op huurbasis, met verplichte optie tot koop, naar het Wanda Metropolitano gaat.

Dat biedt Arsenal de bestedingsruimte om te gaan voor een nieuwe middenvelder. Atlético wil niet meewerken aan het vertrek van de 27-jarige Partey, maar de middenvelder kan door zijn ontsnappingsclausule voor vijftig miljoen euro vertrekken. De vraagprijs van Lyon voor de 22-jarige Aouar is met zestig miljoen euro nog wat hoger.