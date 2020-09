Zlatan Ibrahimovic test positief op corona; nog een besmetting bij AC Milan

Zlatan Ibrahimovic is besmet geraakt met het coronavirus, zo melden diverse Italiaanse media. De 38-jarige spits van AC Milan testte positief in de test van woensdag en ontbreekt donderdagavond in het duel om de voorronde van de Europa League tegen FK Bodo/Glimt.

Er zijn meer problemen bij AC Milan, want naast Ibrahimovic heeft ook verdediger Léo Duarte positief getest op het coronavirus. De wedstrijd tegen Bodo wordt niet uitgesteld, in lijn met de reglementen van de UEFA. Ibrahimovic en Duarte verblijven momenteel in thuisquarantaine en hun deelname voor de komende competitiewedstrijden tegen Crotone (27 september) en Spezia (4 oktober) is hoogst onzeker.

Het gemis van Ibrahimovic komt hard aan voor Milan, dat dit seizoen tot nu toe voor bijna zijn volledige doelpuntenproductie afhankelijk was van de Zweedse topschutter. Ibrahimovic maakte het openingsdoelpunt in de voorronde van de Europa League tegen Shamrock Rovers (0-2 winst) en was verantwoordelijk voor beide treffers in de eerste competitiewedstrijd tegen Bologna (2-0 zege).

AC Milan kan in Europees verband voorlopig ook niet beschikken over Ante Rebic. De Kroatische aanvaller kreeg als speler van Eintracht Frankfurt een schorsing voor vijf duels vanwege het beledigen van de arbitrage. Rebic moet met de wedstrijd van donderdagavond meegerekend nog vier duels toekijken.