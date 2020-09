Rolex-bende wilde Dusan Tadic beroven en ‘in de benen schieten’

Dusan Tadic was een doelwit van de zogenaamde Rolex-bende, zo schrijft De Telegraaf op basis van de eerste dag van de rechtszaak tegen vier verdachten. Dat de aanvoerder van Ajax uiteindelijk geen slachtoffer werd, was het gevolg van zijn goede beveiliging. Overigens was Tadic niet de enige voetballer als mogelijk doelwit werd beschouwd door de Rolex-bende.

De Rolex-bende was tussen 2016 en 2019 actief en dankt zijn naam aan het feit dat er in die drie jaar tien Rolex-horloges met grof geweld werden geroofd. Onder meer Estelle Cruijff en René van Dam werden slachtoffer van de bende, maar uit uitgelekte gesprekken is gebleken dat er ook verschillende profvoetballers als doelwit werden beschouwd. Zo werd er naast Tadic ook gesproken over Steven Bergwijn, Luuk de Jong, Siem de Jong en Adam Maher.

De voetballers van PSV vielen af als doelwit, omdat de bende - die bestond uit Mourad B. (29), Mounir C. (25), Oussama A. (20) en een minderjarige verdachte - de reisafstand naar Eindhoven te groot vond. Er werd daarentegen wel serieus gesproken over het beroven van Tadic. “We kunnen hem in zijn benen schieten met een Glock. Bambambam”, zo zou er volgens De Telegraaf zijn gezegd. De krant voegt daar aan toe dat de bende zei dat Tadic ‘nooit meer kon voetballen’, maar dat ze daardoor wel zijn horloge konden pakken.

“Ik weet niet of deze versie overeenkomt met wat we echt wilden. We gingen niet met hem picknicken. Maar hoe en wat er precies zou gebeuren, weet ik niet. Er was verveling en het ging gewoon om snel geld”, zo reageerde verdachte Mounir C. op de uitspraken, die voortkomen uit afgeluisterde gesprekken. Het Parool voegt toe dat de Rolex-bende van plan was om in te breken bij Tadic, om hem daar zijn horloges afhandig te maken. De rechtszaak duurt zeven dagen en de officier van justitie zal op vrijdag 2 oktober de strafeis bekendmaken.