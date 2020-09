PSV lijkt door tweede Engelse gegadigde en bod van 13 miljoen kansloos

De naam van Kim Min-jae werd eerder deze zomer nadrukkelijk in verband gebracht met PSV. De kans lijkt echter klein dat de Eindhovenaren aan de haal gaan met de 23-jarige centrumverdediger van het Chinese Beijing Guoan. Het Engelse 90min claimt dat met Leicester City zich een tweede Premier League-club in de strijd om Kim gemengd heeft, terwijl Tottenham Hotspur al een bod van dertien miljoen euro geweigerd heeft zien worden.

In een eerder stadium werd de dertigvoudig international van Zuid-Korea al gelinkt aan Tottenham Hotspur. The Spurs zijn volgens 90min nog altijd nadrukkelijk in de markt voor Kim en hebben zelfs een bod van dertien miljoen euro uitgebracht bij Beijing Guoan, dat overigens door de Chinese club naar de prullenbak is verwezen. Beijing Guoan zou minimaal vijftien miljoen euro willen ontvangen voor Kim, die tevens in de belangstelling van Lazio en Watford zou staan.

Naast Tottenham, Lazio, Watford en PSV heeft nu dus ook Leicester City zich in de strijd om Kim gemengd. The Foxes kampen in defensief opzicht met personele problemen, daar Filip Benkovic en Wes Morgan momenteel met blessures aan de kant staan. Leicester City zou spoedig nog twee centrumverdedigers aan de selectie willen toevoegen. Naast Kim staat de naam van Saint-Étienne-verdediger Wesley Fofana hoog op het verlanglijstje bij Leicester City.

Desondanks heeft Tottenham mede door de aanwezigheid van landgenoot Heung-Min Son momenteel de beste papieren om Kim binnen te halen. De aanvaller heeft er bij de clubleiding van the Spurs op aangedrongen om het bod bij Beijing Guoan te verhogen. Zijn contract in China loopt nog door tot december 2021 en de club zou hem het liefst willen behouden. Kim werd in januari 2019 voor 5,25 miljoen euro naar Beijing Guoan gehaald en werkte daar kort samen met de huidige PSV-trainer Roger Schmidt.