Topduo Veerman en Veerman schiet Heerenveen naar koppositie

SC Heerenveen heeft zaterdagavond ook zijn tweede wedstrijd van het seizoen gewonnen. De formatie van Johnny Jansen won op bezoek bij Fortuna Sittard met 1-3. Heerenveen had dat met name te danken aan de uitblinkers Joey Veerman en Henk Veerman. Eerstgenoemde strooide in met name de eerste helft met fantastische passes en benutte een strafschop, terwijl ook Henk Veerman met een assist en een prachtdoelpunt belangrijk was.

Heerenveen kwam flitsend uit de startblokken en maakte na een kwartier op prachtige wijze de openingstreffer. Joey Veerman stuurde met buitenkant rechts Mitchell van Bergen diep, die vanaf de linkerflank spits Henk Veerman inspeelde. Laatstgenoemde legde terug op Oliver Batista Meier, die vanbinnen de zestien zijn eerste treffer in dienst van Heerenveen maakte: 0-1.

De doelpuntenmaker versierde een klein kwartier later een strafschop. De van Bayern München gehuurde Batista Meier begon aan een individuele actie en werd daarbij onreglementair afgestopt door Roel Janssen. Joey Veerman maakte het karwei van elf meter af: 0-2. Drie minuten later tekende naamgenoot Henk Veerman voor de derde treffer. De spits van Heerenveen ontving de bal met de rug naar het doel van Fortuna, draaide prachtig weg bij Branislav Ninaj en ramde hem vervolgens binnen: 0-3.

In de tweede helft nam Heerenveen wat gas terug. Fortuna-middenvelder Mats Seuntjens zag eerst een inzet gekeerd worden door Erwin Mulder, maar in de 74ste minuut was het wél raak voor de Limburgers. Lisandro Semedo bereikte op de rechterflank de achterlijn en stelde Sebastian Polter in staat om bij de tweede paal binnen te koppen: 1-3. Aan de andere kant brak Van Bergen direct daarna door, maar de aanvaller van Heerenveen schoot op doelman Alexei Coselev. Mulder voorkwam in de absolute slotfase dat Ninaj de spanning met een kopbal terug zou brengen.