Opluchting bij Jong Ajax na verrassende zege in lastige uitwedstrijd

Jong Ajax heeft vrijdagavond de eerste overwinning van het seizoen geboekt. De Amsterdammers waren op bezoek bij Go Ahead Eagles met 0-3 te sterk, door doelpunten van Kenneth Taylor, Brian Brobbey en Victor Jensen. Tegelijkertijd won Roda JC Kerkrade probleemloos van FC Dordrecht (4-0), waardoor de Limburgers zich in de top van de Keuken Kampioen Divisie melden.

Go Ahead Eagles - Jong Ajax 0-3

Met drie nederlagen in de eerste drie wedstrijden kende Jong Ajax een uitermate tegenvallende seizoensstart. Go Ahead Eagles verloor daarentegen voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen de Amsterdammers nog niet en kreeg via Zakaria Eddahchouri de eerste twee grote kansen van het duel. De eerste treffer van het duel viel echter aan de andere kant van het veld, nadat de bal op de stip ging. Kenneth Taylor schoot vanaf elf meter raak en bezorgde Jong Ajax daarmee de voorsprong in Deventer.

Binnen het uur spelen wist Jong Ajax de marge te verdubbelen, nadat Giovanni nog een mogelijkheid had laten liggen. Brian Brobbey kon vrij door richting het doel van Go Ahead Eagles en maakte oog in oog met doelman Jay Gorter geen fout: 0-2. Terwijl Jeroen Veldmate naliet om de thuisploeg terug te brengen in de wedstrijd, zag Max de Waal Gorter aan de andere kant de derde Amsterdamse treffer van de avond in eerste instantie nog voorkomen. In blessuretijd kreeg Go Ahead Eagles nog een buitenkans op een eretreffer, maar Veldmate schoot een gegeven strafschop over. Victor Jensen bepaalde vervolgens de eindstand op 0-3, al haalde Jong Ajax niet het einde met elf man. De Waal moest vertrekken na een tweede gele kaart.

Roda JC Kerkrade - FC Dordrecht 4-0

Na vier wedstrijden staat FC Dordrecht nog altijd maar op één punt, terwijl Roda zich met negen punten uit vier duels in de top van de ranglijst meldt. Ondanks kansen voor Roland Alberg en Jordy Croux duurde het nog tot de 33e minuut voordat de thuisploeg op voorsprong kwam. Vanuit een strafschop zette Alberg de 1-0 op het scorebord. Slechts twee minuten later wist Roda de marge al te verdubbelen, nadat Croux het eindstation was van een vlotte aanval. Al snel na rust maakten de Limburgers een einde aan alle onzekerheid.

Amir Absalem tekende op aangeven van Alberg voor de 3-0. Dat de spanning toch nog enigszins terugkeerde in het duel, had te maken met een rode kaart voor Erik Falkenburg. De van ADO overgekomen aanvallende middenvelder werd door scheidsrechter Laurens Gerrets van het veld gestuurd na een vermeende elleboogstoot. Ook trainer Jurgen Streppel werd vervolgens nog weggestuurd door Gerrets wegens aanmerkingen op de leiding. Met tien man liep Roda nog wel uit naar 4-0 overwinning, door een doelpunt van Stefano Marzo in blessuretijd.