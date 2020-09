Ajax beloont goede ontwikkeling met vierjarig contract

Ajax en Jurriën Timber hebben een akkoord bereikt over een nieuw contract voor de jonge verdediger. De Amsterdammers melden vrijdagmiddag via de officiële kanalen dat Timber zijn handtekening heeft gezet onder een tot medio 2024 doorlopende verbintenis.

De oude overeenkomst van de negentienjarige Timber liep tot en met medio volgend jaar, waardoor hij zijn contract nu met drie jaar heeft verlengd. Zijn nieuwe verbintenis betekent voor de jongeling een volgende stap, nadat hij zich inmiddels definitief heeft aangesloten bij de hoofdmacht van Ajax.

Timber, die in 2014 samen met tweelingbroer Quinten overkwam van Feyenoord, debuteerde vorig seizoen tegen sc Heerenveen namens de Amsterdammers in de Eredivisie en liet ook in de voorbereiding op de huidige voetbaljaargang een prima indruk achter. Afgelopen zondag kwam hij tegen Sparta Rotterdam zes minuten voor tijd in het veld.

Onlangs werd al bekendgemaakt dat Timber voor dit seizoen het rugnummer 2 toegewezen heeft gekregen bij Ajax. Hij neemt dit nummer over van Perr Schuurs, die op zijn beurt weer met het na het vertrek van Joël Veltman vrijgekomen rugnummer 3 gaat spelen. Timber is na onder meer Naci Ünüvar en Kenneth Taylor het volgende talent dat een nieuw contract heeft ondertekend.