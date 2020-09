Gonzalo Higuaín strijkt dag na vertrek bij Juventus neer in VS

Gonzalo Higuaín mag zichzelf definitief speler van het Inter Miami van eigenaar David Beckham noemen. De club uit de Major League Soccer maakt vrijdagmiddag via de officiële kanalen melding van de komst van de Argentijn. De overstap van Higuaín hing al enige tijd in de lucht en Juventus maakte donderdag al bekend dat zijn nog doorlopende contract was ontbonden. De 32-jarige aanvaller heeft zich tot naar verluidt december 2022 aan zijn nieuwe club verbonden.

Juventus was deze zomer druk bezig met het vinden van een nieuwe bestemming voor Higuaín, die met zijn jaarsalaris van naar verluidt 7,5 miljoen euro zwaar op de begroting drukte. De aanvaller kon het afgelopen seizoen niet rekenen op een basisplaats en mocht daarom vertrekken. De grootmacht uit Turijn is druk bezig met de komst van AS Roma-routinier Edin Dzeko als zijn vervanger.

Voor Higuaín komt er met zijn overgang na dertien jaar een einde aan zijn avontuur op de Europese velden. Real Madrid nam hem in 2007 over van River Plate en de Argentijn kwam daarna nog uit voor Napoli, Juventus, AC Milan en Chelsea. Namens de Koninklijke was hij goed voor 121 doelpunten in 264 wedstrijden, terwijl hij bij Juventus 66 treffers in 149 wedstrijden produceerde. Higuaín mag zich onder meer driemaal landskampioen van Spanje en driemaal landskampioen van Italië noemen.

“Ten eerste wil ik Inter Miami bedanken voor de moeite die is gedaan om mij aan te trekken. Ik denk dat dit een prachtige ervaring wordt. Hier was ik naar op zoek, een nieuwe ervaring, een nieuwe competitie en een prachtige stad. Ik ben er enorm blij mee dat het officieel is”, reageert hij zelf op zijn overgang. “Het is mij doel om alle ervaring die ik in Europa heb opgedaan over te brengen en om het team te helpen groeien.” Higuaín gaat in Miami samenspelen met onder meer voormalig ploeggenoot bij Juventus Blaise Matuidi, die eerder deze zomer al de overstap maakte.