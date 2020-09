Koeman spreekt steun uit: ‘Hij beschikt over ontzettend veel kwaliteiten’

Ronald Koeman gaat Luis Suárez weer betrekken bij het eerste elftal als de spits geen transfer maakt, zo bevestigt de trainer van Barcelona. De Uruguayaan ligt nog een jaar vast in het Camp Nou, maar maakt geen onderdeel uit van de plannen van Koeman. De coach laat na de 3-1 overwinning tegen Girona echter weten dat Suárez weer in de armen wordt gesloten als een overstap uitblijft. Daarnaast laat Koeman zich lovend uit over Philippe Coutinho.

Suárez ontbrak zaterdag al bij de met 3-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Gimnàstic en ook woensdag tegen Girona was de aanvaller afwezig. "Als Suárez toch blijft, zal hij gewoon weer lid worden van de selectie", benadrukt Koeman na afloop van de oefenzege tegenover de Spaanse pers. "Ik heb vanochtend met hem gesproken. We weten nog niet of hij blijft of gaat vertrekken."

Deze actie van Leo Messi, zojuist in de oefenwedstrijd tegen Girona FC. Niet normaal ?? Posted by voetbalzone on Wednesday, September 16, 2020

Coutinho, die vorig jaar werd verhuurd aan Bayern München en woensdag tegen Girona de openingstreffer voor zijn rekening nam namens Barcelona, kan in ieder geval wel rekenen op speelminuten dit seizoen, aldus Koeman. "Philippe werkt echt heel hard. Hij straalt ook veel zelfvertrouwen uit. Hij traint en speelt goed. Je moet niet vergeten dat hij over ontzettend veel kwaliteiten beschikt. Iedere speler moet steun voelen van de coach."

Koeman is over het algemeen tevreden over de voortgang bij Barcelona in de voorbereiding. "Ik denk dat we van achteruit soms mooie aanvallen hebben laten zien. We hadden ook altijd een extra man op het middenveld. In de aanval moeten we het veld wel breed houden. Maar over het algemeen speelden we prima", besluit de oefenmeester zijn verhaal.