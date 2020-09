Negen man van PSG voorkomen nieuwe afgang in extremis

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond ternauwernood de eerste overwinning van het nieuwe seizoen geboekt in de Ligue 1. Na nederlagen tegen RC Lens (1-0) en Olympique Marseille (0-1) leek de regerend landskampioen voor eigen publiek niet voorbij FC Metz te omen, maar in de derde minuut van de blessuretijd zorgde Julian Draxler voor de verlossing: 1-0. PSG moest het stellen zonder Layvin Kurzawa, Neymar en Leandro Paredes, die waren geschorst na het kaartenfestijn tegen Olympique Marseille. Ook tegen Metz incasseerde PSG weer een rode prent, want verdediger Abdou Diallo werd na de pauze weggestuurd met twee gele kaarten op zak.

Thomas Tuchel kende een basisplek toe aan Mitchel Bakker, maar haalde de linksback na iets meer dan een uur weer naar de kant. De Nederlander kende, net als de rest van zijn ploeg, geen gemakkelijke avond. Zoals verwacht kon worden had de thuisploeg een overwicht aan balbezit, zowel met tien als elf man. Het team van Tuchel deed daar echter weinig mee. In de eerste helft kopte Mauro Icardi tweemaal over het doel van Alexandre Oukidja na voorbereidend werk van Ángel Di María, terwijl een inzet van Pablo Sarabia voor de doellijn werd weggehaald. Metz liet zich gelden met enkele dreigende voorzetten, maar creëerde geen serieuze kansen.

Metz wist het voetbal van PSG op verdienstelijke wijze te ontregelen. Bovendien was het gemis van Neymar en Kylian Mbappé (quarantaine) voelbaar: de Parijzenaars hadden een ernstig gebrek aan creativtieit. Icardi was in grote gedeeltes van de wedstrijd amper betrokken bij het spel. Het werd nog moeilijker voor de thuisploeg toen Diallo halverwege de tweede helft werd weggestuurd. De verdediger ontving zijn tweede gele kaart nadat hij aan het shirt van Ibrahima Niane trok; in de eerste minuut was hij al op de bon gegaan voor een overtreding. PSG, dat zijn vierde rode kaart ontving in zeventig minuten voetbal, behield ook met tien man het overwicht.

De grootste kansen van de tweede helft waren voor Icardi en Di María, die van dichtbij allebei op keeper Oukidja stuitten met een lage inzet. Draxler bereidde de kans van Icardi voor; met een fraaie hakbal stelde Icardi zijn landgenoot Di María in staat om uit te halen. Zeven minuten voor tijd trok de opgestoomde rechtsback Colin Dagba het strafschopgebied in vanaf de flank, om vervolgens voorlangs te schieten. Kort daarna moest Juan Bernat, de vervanger van Bakker, de strijd staken: hij liep een blessure op en hinkte van het veld. Met negen man trok PSG de wedstrijd naar zich toe: een voorzet van Di Martía werd verwerkt door Oukidja, maar in de rebound kopte Draxler raak.