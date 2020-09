Transfer van Milik van totaal 47,5 miljoen heeft mogelijk gevolgen voor Suárez

AS Roma en Napoli hebben een akkoord bereikt over Arkadiusz Milik. Transferexpert Fabrizio Romano, werkzaam voor onder meer the Guardian en Sky Italia, meldt dat een bod van 25 miljoen euro geaccepteerd is door Napoli en dat het nu aan de Poolse spits is. Als hij instemt met een overstap naar de Italiaanse hoofdstad, gaat Edin Dzeko op zijn beurt door AS Roma verkocht worden aan Juventus.

Milik heeft in Napels nog een contract tot medio 2021 en is voorlopig niet van plan om dat te verlengen, waardoor Napoli hem deze zomer wil slijten. In een eerder stadium werd de 26-jarige spits al gelinkt aan een overstap naar Juventus, maar volgens Romano heeft AS Roma nu dus de beste papieren om hem over te nemen. Er ligt momenteel een akkoord over een transfersom van 25 miljoen euro op tafel, terwijl Milik zijn handtekening kan zetten onder een vijfjarig contract met een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro.

Voorlopig heeft Milik dit aanbod van AS Roma echter nog niet geaccepteerd en dat heeft alles met Juventus te maken. De spits weigerde aanvankelijk zijn contract bij Napoli te verlengen om de overstap naar Turijn te maken. La Vecchia Signora heeft met Edin Dzeko echter een andere naam bovenaan het verlanglijstje staan in de zoektocht naar een nieuwe spits. AS Roma is bereid om de 34-jarige Bosnische spits naar Juventus te laten vertrekken, zodra Milik kan worden overgenomen van Napoli. I Partenopei lijken in ieder geval genoegen te moeten nemen met een verlies, daar er vier jaar geleden nog 32 miljoen euro werd overgemaakt naar Ajax.

Dit domino-effect heeft mogelijk ook gevolgen voor Luis Suárez. De Uruguayaanse spits mag Barcelona verlaten en werd de afgelopen tijd veelvuldig gelinkt aan Juventus, dat met Dzeko dus in dit geval al een felbegeerde versterking voor de spitspositie gaat binnenhalen. Italiaanse media sluiten niet uit dat Suárez alsnog de overstap naar Turijn gaat maken, maar er wordt benadrukt dat de operatie niet eenvoudiger wordt en dat er eventueel pas later in de transferwindow schot in de zaak komt.