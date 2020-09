Sevilla biedt Manchester United ruim baan met deal in Lissabon

Sevilla is de nieuwe werkgever van Marcos Acuña. Los Rojiblancos maken maandagmiddag melding van de komst van de komst van de linksback, die wordt overgenomen van Sporting Portugal. Acuña heeft zich voor vier jaar aan zijn nieuwe werkgever verbonden. Met de transfer van de 28-jarige verdediger is naar verluidt een bedrag van tien miljoen euro gemoeid. Deze som kan door middel van bonussen nog met twee miljoen oplopen.

Acuña geldt in Andalusië als de vervanger van Sergio Reguilón, die afgelopen seizoen werd gehuurd van Real Madrid. Sevilla wilde Reguilón voor de nieuwe voetbaljaargang eigenlijk opnieuw oppikken bij de Koninklijke, maar kon niet verder gaan dan hem wederom een huurovereenkomst aan te bieden. Manchester United heeft wel de middelen om Reguilón een meerjarig contract voor te schotelen en lijkt nu de beste papieren voor diens komst in handen te hebben.

Sevilla haalt met Acuña een 27-voudig international van Argentinië in huis die de afgelopen seizoenen zijn sporen heeft verdiend bij Sporting. De topclub uit Lissabon pikte de vleugelverdediger in de zomer van 2017 voor een kleine tien miljoen op bij Racing Club en Acuña ontpopte zich meteen tot een vaste waarde. De linksback speelde in totaal 135 wedstrijden namens Sporting, waarin hij 9 keer scoorde en 25 assists afleverde.

Acuña is voor Sevilla de derde aanwinst voor het aankomende seizoen. De Europa League-winnaar nam eerder al Óscar Rodríguez over van Real Madrid, terwijl Ivan Rakitic werd teruggehaald van Barcelona. Ook werden de transfers van de vorig seizoen al gehuurde Suso en doelman Bono definitief gemaakt.