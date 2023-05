Sevilla boekt zege ondanks eigen goal Karim Rekik en klimt naar linkerrijtje

Donderdag, 4 mei 2023 om 21:35 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:50

Sevilla heeft donderdagavond op de valreep een overwinning geboekt op Espanyol. De ploeg van trainer José Luis Mendilibar won door een doelpunt van Pape Gueye vlak voor tijd met 3-2. Karim Rekik speelde het hele duel mee aan de kant van Sevilla en speelde in de eerste helft een negatieve hoofdrol, door Espanyol met een eigen doelpunt op gelijke hoogte te zetten. Door de zege klimt Sevilla naar de tiende plek, terwijl Espanyol negentiende blijft.

Bijzonderheden:

Na ruim twintig minuten kwam Sevilla op voorsprong. Een voorzet van Gueye belandde via een verdediger van Espanyol voor de voeten van Bryan Gil, die van dichtbij raak kon schieten: 1-0. Een paar minuten later stond het echter alweer gelijk, toen Rekik een voorzet van Sergi Darder achter zijn eigen doelman gleed. Door een prachtige krul van afstand van Javi Puado ging Espanyol met een 1-2 voorsprong rusten. Halverwege de tweede helft maakte voormalig Ajacied via een penalty de 2-2, nadat er een overtreding was begaan op Gueye. Laatstgenoemde werd in de 88e minuut vervolgens de matchwinner, door een lage voorzet bij de eerste paal binnen te tikken: 3-2.

Maar dan komt Espanyol binnen korte tijd ineens terug ?? En dat tweede doelpunt is wel heeeeel lekker zeg ??#ZiggoSport #SevillaFCEspanyol pic.twitter.com/y7UeGCGqk7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 4, 2023

En TOCH lukt het Sevilla om in de slotfase de stand om te draaien en drie punten mee te nemen naar huis ?? Espanyol had de punten hard nodig voor de strijd tegen degradatie ?#ZiggoSport #SevillaFCEspanyol pic.twitter.com/jTMneg4AqE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 4, 2023

Sevilla – Espanyol 3-2

22' 1-0 Bryan Gil

29’ 1-1 Karim Rekik (eigen doelpunt)

43' 1-2 Javi Puado (assist: Brian Oliván)

69' 2-2 Lucas Ocampos (penalty)

88' 3-2 Pape Gueye (assist: Marcos Acuña)