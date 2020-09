Everton bezorgt ongeïnspireerd Tottenham Hotspur dramatische start

Tottenham Hotspur is het nieuwe seizoen met een nederlaag begonnen. In eigen huis werd de ploeg van trainer José Mourinho zondagavond geklopt door Everton: 0-1. Dominic Calvert-Lewin maakte in de openingsfase van de tweede helft het enige doelpunt van de wedstrijd. In de gehele wedstrijd kreeg de thuisploeg nauwelijks serieuze kansen om te scoren, waardoor er uiteindelijk niet veel op de zege van Everton af te dingen viel. Steven Bergwijn deed in het laatste halfuur mee.

Tottenham Hotspur trad aan met twee debutanten: de van Wolverhampton Wanderers overgekomen rechtsback Matt Doherty de van Southampton overgekomen middenvelder Pierre-Emile Höjbjerg kregen het vertrouwen van Mourinho. Collega-trainer Carlo Ancelotti liet zomeraanwinsten James Rodríguez, Allan en Abdoulaye Doucouré starten. Het overgrote deel van het balbezit was in de openingsfase voor Everton, net als de eerste grote kans. Na een onzuivere terugspeelbal van Ben Davies was de pijlsnelle Richarlison eerder bij de bal dan Toby Alderweireld, waarna hij afstormde op het doel van Hugo Lloris. De aanvaller omspeelde de keeper handig, maar schoot met het linkerbeen over vanuit een lastige hoek. Hij zag ploeggenoot Calvert-Lewin, die er beter voor stond, over het hoofd.

Wauw. Richarlison op snelheid tegen Toby Alderweireld... binnen 10 seconden zorgt hij voor spektakel en groot onbegrip. Geplaatst door voetbalzone op Zondag 13 september 2020

In de daaropvolgende fase werd Tottenham Hotspur meermaals gevaarlijk; zo kwam Harry Kane een teenlengte tekort om een voorzet van Heung-Min Son te bekronen. Niet veel later moest Jordan Pickford zich strekken na een venijnige uithaal van Dele Alli. De keeper hield de bal met de vingertoppen uit de bovenhoek. James wisselde in de eerste helft veelvuldig van kant; bij zijn eerste doelpoging kwam hij vanaf de rechterflank. De van Real Madrid overgekomen aanvaller trok vanaf de rechterflank naar binnen en zag zijn afstandsschot met een stuit langs de paal scheren.

In de tweede helft greep Everton de leiding. Vanaf de linkerflank leverde Lucas Digne een scherpe, indraaiende vrije trap, die door Calvert-Lewin op waarde werd geschat. De spits spong hoger dan Eric Dier en Alderweireld en kopte snoeihard raak in de linkerhoek. Bij Tottenham Hotspur maakte Bergwijn zijn entree na een uur, als vervanger van Harry Winks. Desondanks waren de beste kansen in het restant van de wedstrijd voor Everton. Tot tweemaal toe schoot Richarlison net naast. De eerste zege van Everton op bezoek bij Tottenham Hotspur sinds november 2008 kwam niet meer in groot gevaar.