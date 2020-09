Kenneth Perez roept Van Gangelen tot de orde na doemscenario Robben

Voor Arjen Robben duurde zijn langverwachte rentree voor FC Groningen zondagmiddag tegen PSV slechts 29 minuten. De 36-jarige aanvaller liep bij een sprint een hamstringblessure op en verliet het veld ontgoocheld. Kenneth Perez roept in de rust op het uitvallen van Robben te relativeren.

"Een drama met hoofdletters, ook voor de familie Robben uiteraard. Ook voor de ouders van Arjen Robben is dit vreselijk", zo opent presentator Jan Joost van Gangelen de analyse in de rust bij FOX Sports. Perez begrijpt de ontgoocheling over het uitvallen van Robben goed, maar vindt dat Van Gangelen 'niet teveel krachttermen moet gebruiken'. "Dat het vreselijk is voor de familie en zo", geeft de Deense analist als voorbeeld.

"Het is een spierblessure, er is niemand overleden. Er is sprake van een spierblessure bij een voetballer die heel graag terug wilde komen, maar ook van een voetballer waarvan het risico groot was dat dit zou gebeuren", benadrukt Perez. "Het is nu gebeurd. Het is he-le-maal ruk, maar dat is ook het risico van het terugkeren."

Perez is ervan overtuigd dat Robben rekening had gehouden met een dergelijk doemscenario. "Hij was daar altijd heel helder over in zijn interviews. Het heeft heel kort geduurd. Nu is het afwachten hoe erg het is. Het is geen begrafenis, hè."