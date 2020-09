Absolute hoofdrol Van der Water bij Heracles tegen dramatisch ADO

Heracles Almelo heeft een uitstekende start gemaakt aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie. De formatie van trainer Frank Wormuth won in het eigen Erve Asito met 2-0 van het zeer tegenvallende ADO Den Haag, waar zeven nieuwe spelers een basisplaats hadden. ADO kende naast de nederlaag nog meer tegenslag, want Boy Kemper haalde vanwege een rode kaart, tweemaal geel, het einde van de wedstrijd in Almelo niet. Silvester van der Water, die een transfer naar Orlando City SC zag worden geblokkeerd door Heracles, was de grote uitblinker.

ADO wist de eerste helft wonderwel te overleven, ondanks een groot overwicht van Heracles, waar de naar Racing Genk vertrokken Cyriel Dessers dus niet meer de aanvalsleider is. Met name Van der Water was meerdere keren zeer gevaarlijk voor de Wormuth-brigade. Na tien minuten spelen trok de vleugelaanvaller naar buiten en volgde een schot richting de verre hoek. De bal kwam echter aan de verkeerde kant van het doel terecht. Na ruim een kwartier spelen ontving Kemper zijn eerste gele kaart nadat hij Van der Water met zijn arm had tegengehouden. De linksbenige vleugelverdediger had duidelijk geen vat op de buitenspeler van Heracles.

Heracles probeerde het in de eerste helft opvallend vaak met afstandsschoten. Jeff Hardeveld, Teun Bijleveld en Tim Breukers wisten ADO-doelman Luuk Koopmans niet te verschalken. Vier minuten na rust was het wel raak voor de veel sterkere thuisclub. Een afgemeten hoekschop van Van der Water werd vakkundig binnengekopt door Rai Vloet. Na ruim een uur spelen besloot Wormuth om Sinan Bakis en Luca de la Torre het veld in te sturen. Delano Burgzorg en Adrian Szöke werden naar de kant gehaald. Bakis was enkele minuten na zijn entree al gevaarlijk met een schot dat maar net over het doel vloog.

Vijf minuten later, in de 71ste minuut, gooide Van der Water het eenzijdige duel in Almelo in het slot. Na een enigszins gelukkige combinatie met verdediger Robin Pröpper tikte de uitblinkende vleugelaanvaller de bal in het bijna lege doel van ADO. Een minuut later was de rampmiddag van de bezoekers compleet, toen Kemper opnieuw aan het shirt van Van der Water hing. Scheidsrechter Sander van der Eijk kon niet anders dan een tweede gele kaart uit zijn borstzak trekken. De trefzekere Vloet werd in de 83ste minuut afgelost door Jeremy Cijntje, die kort voor tijd bij de derde treffer was, na een afgemeten voorzet van Van der Water. Koopmans voorkwam erger voor ADO, dat vanaf de tribune werd bekeken door Hoofd Technisch Hart Martin Jol. Invaller De la Torre knalde in blessuretijd in kansrijke positie nog over namens Heracles, dat dus een zeer goede seizoensstart kent.