Alex Morgan (31) komt vanwege coronacrisis naar Europa

Alex Morgan komt de rest van het jaar op huurbasis uit voor Tottenham Hotspur, zo meldt The Athletic op basis van meerdere bronnen. De 31-jarige ster van het Amerikaanse vrouwenelftal speelde vanwege haar zwangerschap meer dan een jaar geen wedstrijd meer, maar zal op korte termijn aansluiten bij the Spurs. Morgan komt over van Orlando Pride, waar ze sinds 2016 onder contract staat.

De beslissing van Morgan om naar Europa te komen, hangt samen met de pandemie in de Verenigde Staten. Vanwege de coronacrisis staan momenteel geen wedstrijden gepland in Noord-Amerika. Morgan is de vijfde ster van het Amerikaanse voetbal die tijdelijk overstapt: eerder sloten Sam Mewis en Rose Lavelle zich aan bij Manchester City, terwijl Christen Press en Tobin Heath naar Manchester United vertrokken.

Morgan beviel op 7 mei van dit jaar van dochtertje Charlie Elena Carrasco en werkt sindsdien aan haar comeback in het vrouwenvoetbal. Iets meer dan een jaar geleden speelde de aanvalster nog een belangrijke rol op het WK, waar ze met de Verenigde Staten de finale van Nederland won (2-0). Morgan werd met vijf doelpunten medetopscorer van het toernooi, al maakte ze die allemaal tegen het nietige Thailand (13-0).

Het is niet voor het eerst dat Morgan naar Europa komt. In het seizoen 2016/17 kwam ze enkele maanden uit voor Olympique Lyon. Met die club won ze de Champions League voor vrouwen. Morgan staat op een indrukwekkend aantal van 107 doelpunten in 169 interlands voor de Verenigde Staten.