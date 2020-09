Ajax wil Ten Hag jubileumzege bezorgen en afrekenen met belabberde reeks

Ajax kan terugkijken op een uitstekende voorbereiding. Er werd geoefend tegen Duitse tegenstanders uit de Bundesliga en in die duels liet het team van trainer Erik ten Hag zien dat het klaar is voor het nieuwe seizoen. Sparta Rotterdam daarentegen won geen enkele wedstrijd in de voorbereiding en sloot af met een 2-1 nederlaag tegen Borussia Dortmund. Opta beschouwt voor op het duel tussen Sparta en Ajax op Het Kasteel, zondag vanaf 14.30 uur.

o Ajax won de laatste zeven competitieduels met Sparta Rotterdam, de Amsterdammers verspeelden in augustus 2009 voor het laatst punten tegen Sparta (0-0 in eigen huis).

o Ajax vond 23 keer het net in de laatste zeven Eredivisie-ontmoetingen met Sparta, waaronder vijftien keer in de laatste vier duels in Rotterdam-West (gemiddeld 3,8 per wedstrijd).

o Sparta Rotterdam won in 1987 voor het laatst in speelronde 1 van een Eredivisie-seizoen (6-2 tegen FC Utrecht); de Spangenaren begonnen de laatste 22 seizoenen op het hoogste niveau zonder een zege (acht keer gelijk, vier keer verlies).

o Sparta Rotterdam kwam sinds de start van 2018 tot scoren in elk Eredivisie-duel met een team uit de traditionele top drie (zeven ontmoetingen, tien goals); Sparta is de enige huidige Eredivisie-ploeg die dit lukte in deze periode.

o Tom Beugelsdijk pakte in zijn Eredivisie-carrière tegen geen team meer kaarten dan tegen Ajax (zes), maar de verdediger maakte ook tegen geen team meer Eredivisie-goals dan tegen de Amsterdammers (twee).

o Sparta-aanwinst Danzell Gravenberch, die zijn laatste Eredivisie-duel in mei 2014 tegen Ajax speelde, pakte geel in elk van zijn laatste drie competitiewedstrijden tegen zijn voormalige ploeg Jong Ajax.

o Ajax slaagde er niet in om de afgelopen drie Eredivisie-seizoenen te beginnen met een zege (twee keer gelijk, een keer verlies), maar wist in de afgelopen 49 seizoenen wel telkens te scoren in speelronde één.

o Ajax verloor acht van de laatste zeventien officiële wedstrijden in alle competities, dat waren evenveel nederlagen als in de voorgaande 91 duels.

o Met Antony (10 – 4 goals, 6 assists) en Mohammed Kudus (12 – 11 goals, 1 assist) heeft Ajax de jongste speler met minstens tien goals of assists afgelopen seizoen van zowel de Braziliaanse als de Deense competitie in de gelederen.

o Erik ten Hag staat op 99 Eredivisie-zeges uit 160 wedstrijden als coach; Sparta is de ploeg die hij het vaakst ontmoette als Eredivisie-trainer met enkel zeges als resultaat (6).