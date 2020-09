Chelsea zegt resoluut 'nee' tegen Italiaans bod voor N'Golo Kanté

Chelsea heeft een eerste aanbieding van Internazionale voor N'Golo Kanté van tafel geveegd, zo meldt The Guardian. Een onbekend geldbedrag plus Marcelo Brozovic in ruil bleken niet voldoende om Chelsea ervan te overtuigen Kanté van de hand te doen. The Blues hebben Inter laten weten eveneens niet geïnteresseerd te zijn in Christian Eriksen.

Voor trainer Antonio Conte van Internazionale geldt Kanté als zijn belangrijkste transfertarget deze zomer. I Nerazzurri hebben echter weinig liquide middelen en hoopten Chelsea daarom te kunnen verleiden tot een ruildeal. Inter probeerde het eerst door Brozovic aan te bieden, maar kreeg dus resoluut nul op het rekest. Ook in Eriksen, die in Milaan niet weet te aarden, heeft Chelsea absoluut geen interesse, daar de Londenaren met Kai Havertz en Hakim Ziyech al twee spelers haalden voor zijn positie.

Volgens The Guardian is er een 'kleine kans' dat Chelsea toch besluit over te gaan tot verkoop van Kanté. De Franse middenvelder geldt als een van de sterren van het elftal van Frank Lampard, maar is ook blessuregevoelig. Chelsea zou bereid zijn om Kanté voor de juiste prijs te verkopen. De club gaf al meer dan 200 miljoen euro uit aan nieuwe spelers en staat op het punt om ook Stade Rennes-doelman Edouard Mendy te contracteren.

Daarnaast hoopt Lampard nog altijd op de komst van Declan Rice van West Ham United. De manager van Chelsea geeft er echter de voorkeur aan om Jorginho van de hand te doen, liever dan Kanté. Jorginho wordt al tijden in verband gebracht met een terugkeer naar Italië, waar Juventus geïnteresseerd zou zijn. Eerder kwam de 28-jarige middenvelder uit voor Napoli.