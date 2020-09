‘Stam plantte zijn schoen vlakbij mijn oog, het litteken is nog zichtbaar’

Het Nederlands elftal opende het EK van 2004 met een groepswedstrijd tegen Duitsland (1-1). De formatie van toenmalig bondscoach Dick Advocaat keek door een doelpunt van Torsten Frings lange tijd tegen een achterstand aan, totdat Ruud van Nistelrooij in de slotfase voor de bevrijdende gelijkmaker zorgde. Kevin Kuranyi, destijds aanvalsleider van die Mannschaft, herinnert zich vooral de keiharde onderlinge duels met zijn bewaker Jaap Stam.

Kuranyi, die in zijn actieve loopbaan uitkwam voor onder meer VfB Stuttgart, Schalke 04 en Dinamo Moskou, is naar eigen zeggen nooit een hardere verdediger tegengekomen dan Stam. ”Die openingswedstrijd tegen Nederland op EURO 2004 zal ik nooit meer vergeten”, verklaart de voormalig international van Duitsland in een interview met Goal en SPOX. ”In de beginfase voelde ik zijn aanwezigheid al een paar keer heel duidelijk. Korte tijd later plantte hij zijn schoen vlakbij mijn oog. Dat litteken is nog steeds zichtbaar, Stam heeft mij toen letterlijk gebrandmerkt.”

De loopbaan van Kuranyi op clubniveau had in 2010 een andere wending kunnen nemen. De aanvaller ruilde voor Schalke 04 uiteindelijk in voor Dinamo Moskou, terwijl verschillende topclubs destijds naar zijn diensten hengelden. ”Ik kreeg aanbiedingen binnen van Juventus, Liverpool en Besiktas. Ik heb ze allemaal afgeslagen, want bij deze clubs zou ik zonder twijfel slechts een bijrol vervullen. Als ik van club wisselde stelde ik mijzelf altijd één vraag: hoeveel speeltijd ga ik hier krijgen?”

Opvallend genoeg was Dinamo Moskou tien jaar geleden in staat om een beter salaris aan te bieden dan Juventus, Liverpool en Besiktas, waarna een verhuizing richting Rusland volgde. Kuranyi benadrukt echter dat hij zich niet alleen maar heeft laten leiden door financiële motieven. ”Het perspectief was voor mij altijd het allerbelangrijkste, ik wil als speler graag het verschil maken.” TSG Hoffenheim was de laatste werkgever van Kuranyi, die in 2017 afzwaaide als profvoetballer.