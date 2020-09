Yannick Carrasco keert definitief terug in Europa met vierjarig contract

Yannick Ferreira Carrasco staat weer onder contract bij Atlético Madrid. De Spaanse club meldt via de officiële kanalen dat men een akkoord heeft bereikt met Dalian Professional Football Club over een definitieve overgang van de 27-jarige vleugelaanvaller. De Belg, die afgelopen halfjaar al op huurbasis voor los Colchoneros speelde, heeft voor vier jaar getekend in Madrid.

Carrasco stond tussen 2015 en februari 2018 ook al op de loonlijst van Atlético. Daarna vervolgde hij zijn carrière in China bij DL Pro, waar hij nog tot eind december 2022 vastlag. In totaal kwam Carrasco tot 52 wedstrijden voor de Chinese club, met 24 doelpunten en 17 assists als resultaat.

Vanaf januari was Carrasco weer op huurbasis actief voor Atlético. Sindsdien speelde hij zestien wedstrijden voor de Madrilenen en was hij verantwoordelijk voor een doelpunt en vier assists. In totaal staat de teller van de aanvaller bij Atlético op 24 goals en 21 assists in 140 duels.