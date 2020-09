Donny van de Beek spreekt harde kern Ajax toe bij geïmproviseerd afscheid

Donny van de Beek rondde vorige week zijn transfer van Ajax naar Manchester United af. Vlak voor zijn vertrek naar Engeland heeft de harde kern van Ajax hem verrast met een afscheid. Na de 0-1 nederlaag van het Nederlands elftal in de Nations League tegen Italië verzamelden supporters van de F-Side zich bij de Johan Cruijff ArenA, waar Van de Beek werd toegezongen. "Hey boys, die titel wel hier houden, hè?!", reageerde de 23-jarige middenvelder voordat hij weer vertrok.

Van de Beek maakt voor minimaal 39 miljoen en maximaal 44 miljoen euro de overstap naar Old Trafford. Ajacieden die de Johan Cruijff ArenA via de voordeur verlaten krijgen doorgaans een afscheid in de Johan Cruijff ArenA, maar dat zit er voor Van de Beek in de huidige coronatijd niet in. Daarom besloten de fans om zich te verzamelen na afloop van het Nations League-duel van Oranje.

Of Donny dit geïmproviseerde afscheid iets vond? Absoluut! Check dit dankwoordje maar. En je ziet ook gewoon dat het Van de Beek iets doet. Succes in Manchester, Ajacied! ???? #ajax pic.twitter.com/LRT9wzhdOT — Ajax Life (@ajaxlife) September 7, 2020

Buiten het stadion werd Van de Beek ontvangen door een groep supporters, die hem zingend verwelkomden, fakkels aanstaken en een spandoek omhoog hielden met de tekst ‘Donny, één van ons’. “Boys, bedankt dat jullie hier staan. Dat doet me echt veel, dat mogen jullie weten. Dit wordt echt gewaardeerd jongens,” sprak Van de Beek de supporters toe. “Ik hoop dat supporters snel weer welkom zijn in de stadions. Ik neem dan graag afscheid van jullie in een volle ArenA.”

Op Old Trafford gaat Van de Beek rugnummer 34 dragen, als eerbetoon aan zijn goede vriend Abdelhak Nouri. “Ik heb daar wel een hele tijd over nagedacht, want het brengt toch iets emotioneels met zich mee. Maar het is supermooi: voor mezelf vind ik het fijn en de familie is er ook blij mee, dus nu hoop ik dat ik veel goals, assists en prijzen mag gaan vieren met dat rugnummer”, zei Van de Beek afgelopen weekend tegenover de NOS.