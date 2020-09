Aankondiging van Quaresma (36) bij verrassende nieuwe club gaat internet over

Ricardo Quaresma keert na vijf jaar terug in de Portugese competitie. Vitória Guimarães maakt via de officiële kanalen bekend dat de 36-jarige vleugelaanvaller zijn handtekening heeft gezet onder een tweejarig contract, dat hem tot medio 2022 aan de club bindt én een optie voor nog een seizoen bevat. Os Vimaranenses maken de komst van de tachtigvoudig Portugees international bekend middels een heroïsch filmpje op social media.

Quaresma kon deze zomer transfervrij overstappen, nadat zijn contract bij Kasimpasa afliep. Daarmee kwam er na vijf jaar een einde aan zijn tweede termijn in Turkije, waar hij vier seizoenen in het shirt van Besiktas speelde en de voorbije jaargang voor stadgenoot Kasimpasa uitkwam. Voor de laatstgenoemde club verzorgde Quaresma 4 doelpunten in 26 officiële wedstrijden. De vleugelaanvaller heeft nu besloten om terug te keren naar zijn vaderland, waar hij voor middenmoter Vitória Guimarães aan de slag gaat.

Long Live the KING ????

A Dinastia ??uaresma começa agora ????

??@07RQuaresma pic.twitter.com/9XoMungfDq — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) September 7, 2020

Daarmee heeft Quaresma voor de derde Portugese club in zijn loopbaan getekend. Hij begon zijn carrière bij Sporting Portugal, dat hem in 2003 naar Barcelona zag vertrekken. Een jaar later keerde hij bij FC Porto weer terug in Portugal, waarna hij voor achtereenvolgens Internazionale, Chelsea, Besiktas, Al-Ahli, opnieuw FC Porto, opnieuw Besiktas en Kasimpasa speelde. Gedurende zijn loopbaan won Quaresma onder meer het EK, de Champions League (met Internazionale), vier Portugese landstitels, twee Turkse landstitels en een FA Cup.

Vitória Guimarães was afgelopen seizoen actief in de Europa League, maar zal in de komende jaargang geen Europees voetbal spelen. De club eindigde in het voorbije seizoen als zevende in de Portugese Primeira Liga. In Guimarães treft Quaresma een voor Nederlandse begrippen bekende naam, daar Bruno Varela eerder deze zomer zijn handtekening zette onder een tot medio 2024 lopend contract bij Vitória. De sluitpost werd de afgelopen twee seizoenen door Benfica verhuurd aan Ajax, maar mocht transfervrij overstappen naar de Portugese subtopper.