‘Mino Raiola zet AC Milan komende 147 dagen onder grote druk’

AC Milan en Gianluigi Donnarumma hebben nog geen overeenstemming bereikt over een nieuw contract. Zaakwaarnemer Mino Raiola zet in op een aanzienlijke salarisverhoging voor zijn cliënt, zo meldt de krant Corriere della Sera zondag. Het kamp-Donnarumma probeert het jaarloon van de keeper op te voeren van zes naar tien miljoen euro.

Raiola rondde onlangs de onderhandelingen over een nieuw contract voor Zlatan Ibrahimovic af met Milan. De spits gaat komend jaar zeven miljoen euro verdienen. Milan wil na die contractverlenging eigenlijk bezuinigen op de salariskosten en lijkt daarom niet van plan om Donnarumma een jaarloon van tien miljoen euro aan te bieden. De club bevindt zich echter in een penibele situatie, daar de 21-jarige keeper beschikt over een aflopend contract.

Milan voelt zich dan ook onder druk gezet door Raiola. Over 147 dagen, vanaf 31 januari 2021, mag Donnarumma al met andere clubs om de tafel. In juni meldde de Corriere dello Sport nog dat hij in het San Siro kan bijtekenen tot medio 2023 of 2024, en dat Donnarumma openstaat voor een langer verblijf. Hij wilde volgens de berichtgeving echter wel een afkoopsom van zestig miljoen euro laten opnemen in het contract.

De afgelopen maanden schreven Italiaanse media dat de onderhandelingen over Donnarumma goed verliepen, maar de salariskwestie vormt nog altijd een obstakel. De jeugdexponent, die al vijf seizoenen op rij de eerste keus is onder de lat, tekende zijn huidige contract in 2017 na een langdurige soap. Maandagavond neemt hij het met de nationale ploeg van Italië op tegen Nederland in de Nations League.